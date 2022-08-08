София Ротару плохо себя чувствует, сообщил ее сын
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София Ротару плохо себя чувствует, сообщил ее сын

София Ротару плохо себя чувствует, сообщил ее сын
Певица София Ротару переживает за свою родину. Вчера артистка прервала длительное молчание и рассказала, что очень переживает за то, что происходит сейчас на ее родной Украине. Звездную маму поддержал сын Руслан Евдокименко, который, к слову, с началом спецоперации угодил в громкий скандал. София Михайловна посетила свои родные места, после чего написали ностальгический пост. «Приехала в место силы! Здесь я родилась, росла, пошла в школу. Здесь я начала петь... Родные Маршинцы напомнили мне, как важно не потерять чувство причастности к своей Земле, ощущать связь с теми, кто дал тебе жизнь, воспитал и поддерживал в твоих начинаниях», — призналась 75-летняя исполнительница в личном блоге. Артистка дала понять, что ее очень беспокоит происходящее на родной земле. Ротару поддерживают ее близкие, прежде всего единственный сын Руслан Евдокименко, который, к слову, недавно пытался сбежать из Украины, но его задержали. По всей видимости, дела у Евдокименко наладились. Недавно он общался с журналистами и рассказал, как обстоят дела у именитой родительницы. «Самочувствие более-менее... Настроение плохое, потому что вы знаете, что у нас... Тут больше никаких комментариев», — лаконично отметил наследник исполнительницы.
Также из беседы с Русланом Евдокименко стало известно, что София Михайловна скромно отметила день рождения в кругу близких. «Со всего мира ей звонят… Москву я бы не выделял. Друзья звонят, друзья у нее есть по всему миру», — поделился Евдокименко в интервью «КП». Напомним, София Ротару очень долго не высказывала свое мнение по поводу политического вопроса. И ее украинские коллеги даже раскритиковали ее за молчание, считая, что оно связано с пророссийской позицией. Они призвали публику не посещать концерты артистки. «Дорогие фанаты Софии Ротару или других артистов, которые обманывали, пели вам нечестные песни, а сейчас не проявили себя как граждане. Они даже не волонтерят. Знайте, что ваши кумиры — трусы, ваши кумиры — плохие граждане Украины, не ходите больше на их концерты», — скандировал музыкант Иван Леньо.    
# Шоу-бизнес Ротару София
По материалам: z-aya

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