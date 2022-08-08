София Ротару встретила юбилей со слезами на глазах
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София Ротару встретила юбилей со слезами на глазах

София Ротару встретила юбилей со слезами на глазах
Анна Калашникова поделилась тем, что происходит с певицей Софией Ротару.   Российская певица и актриса Анна Калашникова тщательно осведомлена о состоянии Софии Ротару, которой 7 августа исполнилось 75 лет. По словам звезды, несмотря на личный праздник, этот день она встречает со слезами на глазах. Виной тому нервный срыв и тяжелое эмоциональное состояние.
Известно, что юбилей Ротару отмечает в родных Маршинцах. Однако туда, как оказалось, артистка приехала с конкретной целью — отвлечься от собственных мыслей. «Софии Михайловне сейчас не позавидуешь. Ей сейчас очень тяжело – об этом у нас все говорят. Она ничего не хочет. Этот праздник она встречает со слезами на глазах. До недавнего времени Ротару жила в Италии. Но решила в день рождения поехать на родину, чтобы хоть как-то отвлечься», — поделилась Калашникова с порталом prozvezd.
# Шоу-бизнес Ротару София
По материалам: z-aya

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