София Ротару встретила юбилей со слезами на глазах

Анна Калашникова поделилась тем, что происходит с певицей Софией Ротару. Российская певица и актриса Анна Калашникова тщательно осведомлена о состоянии Софии Ротару, которой 7 августа исполнилось 75 лет. По словам звезды, несмотря на личный праздник, этот день она встречает со слезами на глазах. Виной тому нервный срыв и тяжелое эмоциональное состояние.Известно, что юбилей Ротару отмечает в родных Маршинцах. Однако туда, как оказалось, артистка приехала с конкретной целью — отвлечься от собственных мыслей. «Софии Михайловне сейчас не позавидуешь. Ей сейчас очень тяжело – об этом у нас все говорят. Она ничего не хочет. Этот праздник она встречает со слезами на глазах. До недавнего времени Ротару жила в Италии. Но решила в день рождения поехать на родину, чтобы хоть как-то отвлечься», — поделилась Калашникова с порталом prozvezd.