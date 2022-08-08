Сообщение о призыве жителей Карелии на сборы оказалось частично недостоверным

Вадим Карасев

Сообщение о призыве резервистов для отправки на Украину оказалось частично недостоверным

Сообщение о том, что жителей Республики Карелия призывают на военные сборы с дальнейшей отправкой на Украину, оказалось частично недостоверным.

Ранее в августе в сообществе «Подслушано в Сегеже» во «ВКонтакте» появился пост Олега Чванова. Пользователь сети написал о звонке из военкомата, в ходе которого ему сообщили о необходимости прибыть на военные сборы. Призванных на сборы, по словам Чванова, будут отправлять в Лугу на реставрацию поврежденной в ходе боевых действий техники.

Далее автор поста отметил, что раньше о призыве на военные сборы сообщали за две недели. «Короче, я так понимаю военное положение не введено, а на лоха и жизнь проста! А где Луга — там и Луганск», — заключил Чванов.

Это сообщение прокомментировал военком Республики Карелия. Военный комиссар региона Андрей Артемьев подтвердил призыв местных жителей на сборовые мероприятия, которые ежегодно проводят ближе к осени исключительно на территории России.

Предположение Чванова о том, что участников сборов будут отправлять на Украину, Артемьев назвал фейком. «На Украину их не отправляем, в горячие точки не отправляем. Они занимаются плановым обучением и обслуживанием техники на территории Российской Федерации», — подчеркнул военный комиссар Карелии.

Информация о призыве жителей Карелии на военные сборы для отправки на Украину не распространилась в СМИ. Однако региональные медиа опубликовали комментарий регионального военкома. Среди таких СМИ — «Карелинформ», «СТОЛИЦА на Onego.ru», ИА «Республика Карелия».