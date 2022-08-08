Соседями флоресских людей были гигантские марабу
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Соседями флоресских людей были гигантские марабу

Соседями флоресских людей были гигантские марабу

В пещере Лианг-Буа на индонезийском острове Флоре, где ранее были найдены кости флоресского человека, обнаружены новые останки вымершей птицы Leptoptilos robustus из рода марабу. Изучив их, палеонтологи выяснили, что, вопреки выводам прежних исследователей, этот гигантский марабу был способен к полету.

Внешне эта птица напоминала современных марабу, живущих в тропических районах Африки и Азии, но была заметно крупнее. Рост Leptoptilos robustus достигал 1,8 метра, а вес — 16 килограммов. Тогда как, напомним, рост флоресского человека (Homo floresiensis) лишь немного превышал один метр. Ранее палеонтологи считали, что Leptoptilos robustus произошел от более мелкого предка и, возможно, был нелетающим. Согласно новому исследованию, доисторическая птица была способна к активному полету.

«Древние гигантские марабу были широко распространены в континентальной Африке и Евразии в плиоплейстоцене, — сообщают Ханнеке Мейер из Бергенского университета и ее коллеги. — Среди них наиболее известен Leptoptilos falconeri благодаря окаменелостям этого вида, обнаруженным в Африке и Евразии. Относительно более молодые памятники в северо-восточном Китае и на Яве хранят свидетельства существования Leptoptilos lüi (260 000 лет назад) и Leptoptilos titan (поздний плейстоцен) соответственно. В некоторых случаях эти гигантские плотоядные птицы были обнаружены рядом с хоботными, стервятниками и даже гомининами, что позволяет предположить возможные симбиотические отношения между этими видами. Появление и расширение пастбищ в Восточной Африке в позднем плиоцене, вероятно, способствовало расселению крупных видов млекопитающих из Африки в Азию (и наоборот), а затем в плейстоцене — из материковой Азии в Юго-Восточную Азию. Как оппортунистические падальщики, гигантские аисты марабу и стервятники почти наверняка также рассеялись бы вместе со своими основными источниками пищи (то есть тушами крупных млекопитающих). К этой интересной истории добавляется еще один вымерший вид гигантского марабу, Leptoptilos robustus, обнаруженный на индонезийском Флоресе — океаническом острове, который никогда не был связан ни с азиатскими, ни с австралийскими континентальными массивами».

Ханнеке Мейер и ее соавторы изучили 21 новый элемент скелета Leptoptilos robustus. Как и ранее известные останки, они были найдены в пещере Лианг-Буа. По словам ученых, благодаря наличию внутренних водоемов (из-за частых наводнений близлежащей реки Вае-Раканг) эта пещера служила местным животным хорошим убежищем от дневной жары. «Такой защищенный водопой давал достаточно возможностей для охоты и сбора падали комодским варанам, марабу, грифам и Homo floresiensis. Фрагментарный характер останков Leptoptilos robustus указывает, что между этими видами могла быть острая конкуренция за доступ к тушам стегодонов. Тем не менее на костях Leptoptilos robustus до сих пор не замечено никаких следов зубов комодского варана или орудий флоресского человека», — сообщают ученые.

Подробно исследовав кости крыла гигантского марабу, палеонтологи пришли к выводу, что у него не наблюдается пропорционального уменьшения длины крыла, как можно было бы ожидать, если бы птица имела ограниченные способности к полету или вовсе была нелетающей. Таким образом, гигантский марабу, вероятно, умел летать.

Исследование опубликовал журнал Royal Society Open Science.

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По материалам: polit.ru

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