Станислав Садальский угрожает Николаю Цискаридзе

Звезда балета Николай Цискаридзе пожаловался на свою маленькую пенсию. Станислав Садальский не упускает возможности публично уколоть нового ведущего программы «Сегодня вечером» на Первом канале Николая Цискаридзе. Актер никогда не скрывал — ему не нравится артист балета в качестве телеведущего, и, судя по стабильно низкому рейтингу передачи, который Садальский публикует еженедельно, не ему одному.Накануне звезды сцены обнародовал в своих соцсетях свежий рейтинг программ Первого канала, а в описании к нему он обратил внимание на ложь Николая Цискаридзе, которую услышал в эфире «Сегодня вечером». Садальский впечатлился услышанным и пригрозил, что впредь он не будет настолько милостив, и, если неправда повторится вновь, он раскроет карты. «Совет балеруну: не жалуйтесь, вернее, не врите, что пенсия 12 тысяч рублей, а то придется озвучить вашу истинную пенсию и завышенные гонорары, за плохое ведение «В субботу вечером», — высказался Садальский. Ранее Станислав Садальский предложил Цискаридзе попробовать тандем с Розой Сябитовой, что, возможно, как-то поднимет рейтинг программы с колен.