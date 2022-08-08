Светлана Ходченкова в зеленом бикини искупалась в водопаде
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Светлана Ходченкова в зеленом бикини искупалась в водопаде

Светлана Ходченкова в зеленом бикини искупалась в водопаде
39-летняя актриса Светлана Ходченкова проводит отпуск в Сочи, откуда делится красочными фото. Светлана Ходченкова в отличие от многих артистов не поехала в Турцию, а предпочла любоваться красотами Краснодарского края. Она отправилась к водопадам реки Ажек по экологической тропе. Светлана искупалась в прохладной воде у водопада. Актриса предстала в пикантном бикини неонового оттенка. Звезда с видимым наслаждением погрузилась в воду, откинув свои роскошные светлые волосы назад.
Поклонники остались в восторге от красивого кадра, который казался словно фрагментом голливудского фильма. «Только Светлана всегда акцент делает не на себе, а на окружении», «Девушка-солнце, увидишь вас — и сердце радуется», «Настоящая русская красавица, любимая вы наша», «Какая же у вас потрясающе изящная фигура, а ваше обаяние заметно сквозь экран», — обсуждают пользователи. Ранее  Ходченкова поделилась горячим фото у пилона. Всем известно, что актриса много времени уделяет занятиям на пилоне и часто выкладывает в свой блог снимки с тренировок. Красотка не стесняется выглядеть сексуальной, тем более, выбранное ею хобби подразумевает соответствующий наряд. Светлана запечатлелась в прозрачных шортиках и топе, которые не скрывают нижнего белья актрисы, а ее провокационная поза пробудила фантазии пользователей.
Кстати, Ходченкова снимается в новом фильме Валерия Тодоровского «Актрисы» по сценарию жены Бондарчука, Паулины Андреевой.
# Шоу-бизнес Ходченкова Светлана
По материалам: z-aya

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