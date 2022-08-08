Свежие помидоры в октябре: в чем секрет богатого урожая, который можно получать до осени 2022 года

Обычно сбор урожая помидоров на приусадебных участках заканчивается к началу сентября. В более северных регионах поддерживать их рост на грядках уже не позволяет погода, а в южных спелыми плодами успели насытиться и не так тщательно ухаживают за грядками. Но некоторые дачники и огородники предпочитают все же сохранять эти растения на грядках, чтобы до глубокой осени есть салаты из свежих помидоров.

Как выращивать рассаду и сажать помидоры, чтобы они плодоносили до осени





Для того чтобы вырастить осенний урожай томатов, который будет сохраняться на грядках до самых заморозков, опытные огородники рекомендуют еще с момента выращивания рассады следовать определенным правилам.

Стараясь выращивать рассаду в теплом и светлом помещении, важно не переусердствовать. Для нее вполне достаточно комнатной температуры и обычного солнечного света в течение дня. В помещении, где выращивается рассада, на ночь обязательно следует открывать форточку. Тогда она будет более закаленной и адаптированной к естественным условиям.

Грядки с томатами каждый год следует располагать на новом месте. Лучше всего их высаживать после капусты или бобовых. Не подходят в качестве предшественников картофель, баклажаны и перец.

Кусты помидоров нельзя сажать близко друг к другу — они не любят тесноту, начнут вытягиваться вверх и плохо плодоносить.

Как ухаживать за грядками помидоров летом





Для того чтобы кусты помидоров сохранились и плодоносили до самой осени, их нужно обеспечить полноценным уходом. Важно регулярно осуществлять прополку грядок, убирая сорняки.

До момента цветения, когда кусты начнут набирать рост, следует обязательно подкормить растения азотом, а с момента появления плодов обогатить почву золой. Также для томатов необходимо использовать органические удобрения, например куриный помет или коровий навоз.

По мере роста кустов обязательно следует проводить пасынкование — удаление боковых побегов.

Томаты нежелательно поливать из шланга, они предпочитают теплую воду. Особенно это важно для молодых растений. Поэтому полив лучше осуществлять из бочек, где вода предварительно прогревается на солнце. Перед этим необходимо рыхлить почву, обеспечивая доступ воздуха к корням.

В чем секрет плодоношения помидоров до осени





Помидоры — теплолюбивые растения, поэтому им важно тепло и наличие солнечного света. Поэтому место для выращивания томатов заранее предусматривают с учетом этой особенности. Если при наступлении холодных осенних дней над грядками томатов получится соорудить простую теплицу, накрыв их пленкой, вы сможете продлить плодоношение помидоров до глубокой осени.

В этот период важно сохранять в теплице тепло и стараться не впускать холодный и влажный воздух. Для этого ее держат закрытой и проветривают только в сухие и теплые дни.

С наступлением осенних дней полив помидоров ограничивают, а в сырые и дождливые дни прекращают совсем.

Для сохранения тепла и удержания влаги в почве стебли растений желательно мульчировать подсохшей травой. Это также необходимо для того, чтобы уберечь их от бактерий, которые к тому времени могут развиваться в почве.