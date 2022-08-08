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Telegram пригрозили новым штрафом в России

Telegram пригрозили новым штрафом в РоссииTelegram грозит штраф до восьми миллионов рублей за отказ удалить запрещенный контент

Мессенджеру Telegram грозит новый штраф в размере до восьми миллионов рублей за отказ удалить запрещенный в России контент. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебный участок мирового судьи № 422 города Москвы.

«В суд поступил протокол по части 4 статьи 13.41 КоАП РФ ("Неудаление владельцем информационного ресурса информации с призывами к осуществлению экстремистской деятельности или материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних")», — сообщили в суде.

По закону максимальное наказание за подобное правонарушение — это штраф в размере восьми миллионов рублей. Заседание суда по этому материалу назначено на 16 августа.

В июле за повторный отказ удалить запрещенный контент суд в Москве наложил второй оборотный штраф на американскую корпорацию Google. Сумма штрафа составила 21,77 миллиарда рублей. Первый оборотный штраф за неудаление запрещенной информации на компанию наложили в декабре 2021 года.

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По материалам: lenta.ru

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