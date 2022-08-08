Турция вновь пригрозила Швеции и Финляндии сорвать членство в НАТО
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Турция вновь пригрозила Швеции и Финляндии сорвать членство в НАТО

Турция вновь пригрозила Швеции и Финляндии сорвать членство в НАТОТурция отказалась поддержать членство в НАТО Швеции и Финляндии до выполнения ими условий

Министр юстиции Турции Бекир Боздаг сообщил об отказе страны поддержать вступление в НАТО Швеции и Финляндии, пока они не выполнят свои обязательства по борьбе с терроризмом. Его слова передает агентство ТАСС.

«Не следует ожидать от Турции положительного решения в вопросе поддержки Швеции и Финляндии, пока они не сдержат свое слово», — заявил Боздаг. Он добавил, что в Анкаре еще не получили ответы от этих стран на запросы об экстрадиции лиц, которые причастны к террористической деятельности.

До этого турецкое правительство подчеркивало, что меморандум, который был подписан со Швецией и Финляндией на саммите в Мадриде по вопросу НАТО, не является окончательным решением и парламент страны вправе не одобрить документ в случае невыполнения Стокгольмом и Хельсинками обязательств о противодействии терроризму.

28 июля стало известно о решении Турции поддержать членство Финляндии и Швеции в НАТО после переговоров в Мадриде. При подписании странами совместного заявления присутствовал турецкий президент Тайип Эрдоган. Со стороны Турции документ был подписан главой МИД Мевлютом Чавушоглу.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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