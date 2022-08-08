Турция заявила о готовности к созданию новой архитектуры безопасности в Европе
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Турция заявила о готовности к созданию новой архитектуры безопасности в Европе

Турция заявила о готовности к созданию новой архитектуры безопасности в ЕвропеГлава МИД Турции Чавушоглу заявил, что Анкара готовится к новой архитектуре безопасности

Турция выступает за справедливый мир на Украине, который рано или поздно наступит. Процесс формирования новой архитектуры безопасности в Европе уже идет, Анкара готова к финальному созданию и оформлению. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, сообщает агентство Anadolu.

«Турция выступает за справедливый мир в Украине. Мы оказываем сильную поддержку Киеву и активно продвигаем идею диалога. Эта война рано или поздно завершится. В процессе формирования новой архитектуры безопасности в Европе, нужно действовать предельно продуманно. Турция уже сегодня готовится к этому», — резюмировал Чавушоглу.

Министр подчеркнул, что Турция была и остается на стороне правого и выступает за справедливость. «Главное для нас — защита общих интересов [России и Украины]», — заявил он.

Ранее министр юстиции Турции Бекир Боздаг сообщил об отказе страны поддержать вступление в НАТО Швеции и Финляндии, пока они не выполнят свои обязательства по борьбе с терроризмом. Он добавил, что в Анкаре еще не получили ответы от этих стран на запросы об экстрадиции лиц, которые причастны к террористической деятельности.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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