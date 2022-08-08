У игроков огромный интерес к семейной подписке Game Pass
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У игроков огромный интерес к семейной подписке Game Pass

У игроков огромный интерес к семейной подписке Game Pass


Microsoft на прошлой неделе начала тестирование семейной подписки Game Pass в двух регионах. Подписка позволяет за фиксированную плату в $25 за месяц получить доступ к Game Pass Ultimate сразу 5 пользователям. При этом, она накладывает некоторые ограничения, в сравнении с обычной Game Pass Ultimate.

Игроки проявили огромный интерес к семейной подписке Game Pass, которую они давно просили ввести. Известный сайт по продуктам Microsoft, в том числе по Xbox, Windows Central провел опрос. В этом опросе они спросили у своей аудитории, заинтересованной в Xbox, будет ли она подписываться на семейный тариф Game Pass после его официального выпуска. Опрос показал однозначный интерес к такому тарифу — более 75% пользователей сообщили, что готовы подписаться на него после релиза, а 25% отметили, что не рассматривают для себя такой вариант.

Напомним, стоимость обычной подписки Game Pass Ultimate на одного пользователя составляет $14,99 за месяц. При стоимости в $25 за месяц семейной подписки, которая может быть разделена на 5 игроков, цена будет равняться $5. При этом, Microsoft на данный момент не называет финальную стоимость семейной подписки, она может еще повыситься после тестирования.

# Технологии Game Pass
По материалам: newxboxone

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