Успешные переговоры Раков и большие планы Львов: еженедельный астрологический прогноз от Сергея Седашева с 8 по 14 августа 2022 года

Аура летнего сезона приносит людям не только положительные моменты, но также может создать для них определенные трудности. Именно это ожидает многих знаков зодиака на предстоящей неделе с 8 по 14 августа 2022 года. Астролог Сергей Седашёв составил еженедельный астрологический прогноз и рассказал, кто сможет справиться со сложными ситуациями в этот период и получить за это достойное вознаграждение.

Еженедельный астрологический прогноз от Сергея Седашева с 8 по 14 августа 2022 года

Предстоящая неделя будет довольно напряженной, говорит астролог Сергей Седашёв. Многие будут сталкиваться с препятствиями на пути к достижению желаемых целей. Также возможна апатия ко всему или очень сильное проявление чувственности и эмоциональности. В некоторых случаях это может снять напряжение, но также может и стать поводом для разногласий и конфликтов. Узнайте как сложатся предстоящие семь дней для всех представителей зодиакального круга.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Для Овнов предстоящие семь дней будут довольно удачными. В этот период вам удастся правильно направить свою энергию для достижения намеченных целей и добиться успеха. Также аура этого времени поможет вам найти верные решения и с умом их воплотить.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Тельцы будут себя ощущать в следующие семь дней, как на качели. Их ждет успех в реализации планов и в ведении переговоров, но вот в отношениях с окружающими людьми возможны конфликты и возникновение сложных ситуаций. Не сильно проявляйте инициативу на этой неделе, так как она может обернуться против вас.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Это будет удачная и очень благоприятная неделя для Близнецов. Вы можете строить самые смелые планы и цели, и успешно их реализовать. Применяйте свои творческие идеи и креативность в решении сложных вопросов, и с большой вероятностью добьетесь успеха.

Рак (22 июня — 22 июля)

Положительно будет складываться эта неделя также для представителей этого знака. У вас получиться правильно организовать все дела, успешно провести переговоры, а также обменяться полезной информацией с высокопоставленными людьми. На выходных постарайтесь отдохнуть, поездки за город и встречи с друзьями пойдут вам на пользу.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львы могут смело строить большие планы, ведь на этой неделе звездное расположение принесет им особую энергию, которая поможет ощутить, что они делают правильно, а что нет. Постарайтесь сконцентрироваться на важном и спланировать определенные дела. Воплощайте в жизнь новые идеи и проекты, ведь именно они принесут вам достойную прибыль и выведут вас на новый уровень жизни.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Особая энергия предстоящей недели поможет Девам успешно решать много задач одновременно. Старайтесь заранее все спланировать и выполнять все дела постепенно, чтобы к концу недели у вас не было эмоционального и нервного истощения.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Это будут положительные семь дней для Весов. Аура недели поможет проявить ваши самые лучшие качества и достичь успеха во многих сферах. Кроме того, вас ждут новые встречи и знакомства. Не закрывайтесь от них и смело принимайте приглашения на различные мероприятия. Новые связи окажутся для вас очень полезными.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Для Скорпионов это будут очень непростые семь дней. Под влиянием планетарного расположения вам будет трудно обрести внутреннее равновесие. Возможны перепады настроения, что тоже повлечет за собой сложности в отношениях и конфликтные ситуации с окружающими.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Очень удачная неделя для Стрельцов. Энергия этого времени поможет вам находиться в нужном месте в нужное время. Почти все будет складываться так, как вы задумали. Вы сможете завоевать авторитет в своем окружении, обрести внутреннюю гармонию, а также добиться отличных результатов в финансовой сфере.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Предстоящая неделя идеально подойдет для построения планов. У Козерогов будет хорошо получаться вести важные переговоры, а также успешно выполнять проекты, связанные с интеллектуальной работой. Энергия недели будет способствовать ясному видению важных ситуаций и точным расчетам.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Для Водолеев это будет не самая лучшая неделя. Под влиянием расположения звезд у вас могут возникнуть перепады настроения, поэтому отношения и общение с окружающими людьми будут складываться очень сложно. Большую часть времени вам захочется провести наедине, или вести свою определенную игру, которая даже может нанести ущерб взаимоотношениям с другими людьми.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

В ближайшие семь дней Рыбы будут испытывать беспокойство и лишнее напряжение. У вас будет такое ощущение, будто вы что-то забыли сделать или сделали что-то не так. Отношения с окружающими также не будут ладиться. Будет трудно понять друг друга и что-либо правильно объяснить.

По материалам сайта 5-tv.ru