Утечек по Diablo IV становится все больше, Blizzard старается с ними бороться
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Утечек по Diablo IV становится все больше, Blizzard старается с ними бороться

Утечек по Diablo IV становится все больше, Blizzard старается с ними бороться


На прошлой неделе появилась информация, что Blizzard начала тестирование Diablo IV среди более широкой группы игроков, нежели просто разработчики проекта и внутренние команды издательства. К тестированию были подключены «друзья и родственники» сотрудников Blizzard, и отзывы о проекте, если верить журналистам, весьма положительные.

Расширение тестирования Diablo IV на более широкую аудиторию привело к сливу в сеть большого количества данных по игре. Портал Eurogamer сообщил сегодня, что Blizzard ведет активную борьбу с утечками, особенно «чувствительных данных» по игре. В частности, в соцсетях блокируют скриншоты из Diablo IV, которые были опубликованы тестерами. А на Youtube удаляют ролики, которые некоторые из тестеров Diablo IV загружают.

Тем не менее, утечек в сети становится все больше. В частности, тестеры показали, как будет выглядеть редактор персонажа.



Также появилось главное меню игры и настройки сложности.



На данный момент у Diablo IV нет точной даты релиза, игру планируют выпустить в 2023 году. Предполагается, что в сентябре этого года начнется более массовое тестирование проекта.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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