В годовщину грузино-осетинского конфликта "Музей НАТО" рассказывает о роли альянса в этой войне

Вадим Карасев

В годовщину вооруженного конфликта в Южной Осетии эксперты "Музея НАТО" рассказали о роли альянса в этой войне.

Ночью 8 августа грузинские войска начали массированный штурм столицы Южной Осетии – Цхинвала. Встретившие противника российские миротворцы и южноосетинские солдаты героически выдержали натиск до подхода основных сил. Горячая фаза конфликта продлилась 5 дней и закончилась для агрессоров полным провалом. Эксперты заявляют, что президент Грузии Михаил Саакашвили, несмотря на свою эксцентричность, никогда бы не решился на нападение, если бы не подстрекательство западных союзников. Медиапроект "Музей НАТО" представил серию материалов о влиянии США и НАТО на Грузию с момента распада СССР и до сегодняшнего дня.

США стали оказывать влияние на Грузию сразу после распада СССР. Стратегической задачей было ослабление позиций России на Кавказе. Однако была и экономическая причина - со времен администрации Клинтона огромный дипломатический и политический капитал был вложен в строительство нефтепровода, который связал бы Баку и западные рынки в обход России и Ирана. Ради достижения таких целей Вашингтон не жалел средств. С 1992 по 2001 годы США предоставили Грузии под руководством Эдуарда Шеварднадзе свыше 1,2 млрд долларов экономической помощи. Но Шеварднадзе вдруг решил повернуться в сторону сотрудничества с Россией и был свергнут своими бывшими патронами.

Как отмечают эксперты, американцы провели образцовую операцию по "демократической" смене власти. Через "Фонд Сороса", USAID и NED в Грузии были созданы сотни НКО, которые мобилизовали народные массы против действующей власти. Около тысячи человек активистов этих НКО отправили в Сербию – учиться у тех, кто организовывал успешные массовые протесты и свергал Слободана Милошевича в 2000 году. Американцы финансировали и частные СМИ, поддерживающие оппозицию. Апогеем операции стало принуждение к отставке Эдуарда Шеварднадзе и отмена результатов выборов в парламент, где оппозиция, несмотря на все принятые меры, взяла недостаточное число голосов. 4 января 2004 года были досрочно проведены выборы президента, победу на которых одержал единственный кандидат, бывший министр юстиции Михаил Саакашвили.

"Деятельность новых властей по сотрудничеству с НАТО заметно ускорилась, а процесс подготовки Грузии к интеграции в структуры альянса был поддержан не только военной помощью, но и финансовыми вливаниями. Помощь от Вашингтона режиму Саакашвили составила около 1,2 млрд долларов за 2004-2008 годы США резко усилили и свое военно-политическое присутствие в стране", - отмечают эксперты.

Влияние Запада на Саакашвили отчетливо проявилось в подстрекательстве к конфликту в Южной Осетии в августе 2008 году. Не исключено, что общий замысел исходил из того, что некая военная внешнеполитическая "победа" позволит надолго укрепить позиции этого режима внутри страны. Если же Саакашвили сможет одновременно решить проблему "осетинского сепаратизма" под флагом "восстановления территориальной целостности Грузии", то тогда отпадет и главная проблема, которая не позволяет Грузии быстро вступить в НАТО – территориальный спор с соседними государствами.

"Ясно, что агрессия режима Саакашвили против Южной Осетии и нападение на российских миротворцев произошло с одобрения Вашингтона и Брюсселя. Были ли готовы обе столицы к динамичному ответу Москвы – вопрос, пожалуй, и сегодня не нашедший окончательного ответа", - отмечают эксперты.

Как и когда США и НАТО получили влияние над Грузией, кто заплатил за "революцию роз", как развивалась пятидневная война и чем это обернулось для Грузии в долгосрочной перспективе читайте на сайте медиапроекта "Музей НАТО".