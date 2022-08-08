В Госдуме допустили кадровые перестановки в ПФР
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В Госдуме допустили кадровые перестановки в ПФР

В Госдуме допустили кадровые перестановки в ПФРДепутат Бессараб допустила кадровые перестановки в ПФР из-за проверки генпрокуратуры

Генеральная прокуратура начала проверять деятельность Пенсионного фонда России (ПФР) из-за большого количества жалоб россиян. В результате в ведомстве могут произойти кадровые перестановки, допустила в беседе с «Лентой.ру» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.



Причины проверки

Надзорный орган сообщил, что начал проверку из-за отказа в выплатах на детей в регионах. По мнению депутата, это частные случаи, а не системная проблема.

«В региональных отделениях включается человеческий фактор. Позже они признают свои ошибки и выплачивают недостающую сумму. Но на сегодняшний день поступает достаточно большое количество обращений граждан по выплатам из Пенсионного фонда, в том числе по детским выплатам», — сказала она.



Каких результатов ждать?

По словам Светланы Бессараб, о проблемах в отрасли ранее уже сообщала и Счетная палата. Но то, что Генпрокуратура обратила на это внимание, — это сигнал для всех региональных отделений фонда о необходимости более тщательной проверки документов перед тем, как дать отрицательный ответ, утверждает парламентарий.

«Самое главное, что по результатам проверки будет восстановлена социальная справедливость, и те граждане, которым необоснованно отказали в получении социального пособия на деток, получат выплаты, которые государство им обещало и должно дать», — заключила член нижней палаты российского парламента.

Генпрокуратура организовала проверку в связи с жалобой жителей Краснодарского края, оспаривавших отказ в назначении выплат на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Граждане не получили пособия, так как их доходы якобы превышали краевой прожиточный минимум на душу населения. Надзорное ведомство обнаружило ошибки при принятии такого решения.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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