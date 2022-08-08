В Иркутске щенка избавили от вросшего ошейника

В ветеринарном госпитале иркутского питомника К-9 щенка-подростка избавили от вросшего в ткани ошейника. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

«К нам поступила собака, которую обнаружили неравнодушные люди в Шелехове. У этого щенка-подростка ошейник врос шею, из-за чего образовались огромные страшные раны. Собака поступила в ветеринарный госпиталь для бездомных животных. Очевидно, на маленького щенка когда-то надели ошейник, и собака сбежала. Щенок стал крупнее, а ошейник остался затянут на маленькую шейку крошечного щенка. Собака росла, и удавка постепенно прорывала окружающие мягкие живые ткани, причиняя животному мучительную боль и страдания», —говорится в сообщении.

Собаку ввели в состояние общего наркоза, извлекли удавку и обработали раны. Сейчас животное находится под постоянным наблюдением и контролем.