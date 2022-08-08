В Курской области продлили высокий уровень террористической опасности

В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности до 23 августа, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

В мае Минобороны РФ перебросило в область дополнительные силы и вооружения для обеспечения безопасности с учетом обстановки на границе с Украиной.

«Прошу жителей оставаться бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112», — написал Старовойт.



