В Курской области продлили высокий уровень террористической опасности
Сегодня, 11:10
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности до 23 августа, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
В мае Минобороны РФ перебросило в область дополнительные силы и вооружения для обеспечения безопасности с учетом обстановки на границе с Украиной.
«Прошу жителей оставаться бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112», — написал Старовойт.
По материалам: pnp.ru