В Курской области продлили высокий уровень террористической опасности
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В Курской области продлили высокий уровень террористической опасности

В Курской области продлили высокий уровень террористической опасности

В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности до 23 августа, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

В мае Минобороны РФ перебросило в область дополнительные силы и вооружения для обеспечения безопасности с учетом обстановки на границе с Украиной.

«Прошу жителей оставаться бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112», — написал Старовойт.


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По материалам: pnp.ru

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