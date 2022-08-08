В МИД высказались о перемирии вокруг Газы
Россия поддерживает незамедлительное восстановление режима перемирия вокруг сектора Газа. На эту тему высказался спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, передает ТАСС.
«С российской стороны была подтверждена позиция в пользу незамедлительного восстановления режима перемирия вокруг Газы и приветствовались соответствующие посреднические усилия», — заявил дипломат. Он также подчеркнул, что надежной гарантией от рецидивов палестино-израильской силовой конфронтации должно стать создание независимого Государства Палестина в границах 1967-го.
Богданов отметил, что столицей независимой Палестины должен стать Восточный Иерусалим. Он понадеялся, что это государство будет жить в мире и безопасности с Израилем.
Ранее стало известно, что Израиль и «Исламский джихад» (признана террористической и запрещена в России) заключили перемирие. Однако позже сообщалось, что оно было сорвано из-за требований, которые радикальная группировка предъявила к Израилю и Египту как к посреднику в переговорах.