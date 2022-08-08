В МИД высказались о перемирии вокруг Газы
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В МИД высказались о перемирии вокруг Газы

В МИД высказались о перемирии вокруг ГазыЗамглавы МИД Богданов заявил, что РФ поддерживает восстановление перемирия вокруг Газы

Россия поддерживает незамедлительное восстановление режима перемирия вокруг сектора Газа. На эту тему высказался спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, передает ТАСС.

«С российской стороны была подтверждена позиция в пользу незамедлительного восстановления режима перемирия вокруг Газы и приветствовались соответствующие посреднические усилия», — заявил дипломат. Он также подчеркнул, что надежной гарантией от рецидивов палестино-израильской силовой конфронтации должно стать создание независимого Государства Палестина в границах 1967-го.

Богданов отметил, что столицей независимой Палестины должен стать Восточный Иерусалим. Он понадеялся, что это государство будет жить в мире и безопасности с Израилем.

Ранее стало известно, что Израиль и «Исламский джихад» (признана террористической и запрещена в России) заключили перемирие. Однако позже сообщалось, что оно было сорвано из-за требований, которые радикальная группировка предъявила к Израилю и Египту как к посреднику в переговорах.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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