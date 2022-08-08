В ОАЭ ужесточили контроль за покупкой недвижимости с оплатой в криптовалюте
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » В ОАЭ ужесточили контроль за покупкой недвижимости с оплатой в криптовалюте

В ОАЭ ужесточили контроль за покупкой недвижимости с оплатой в криптовалюте

В ОАЭ ужесточили контроль за покупкой недвижимости с оплатой в криптовалюте


Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) обязали агентов по недвижимости предупреждать органы по отмыванию денег о сделках с оплатой в цифровых активах. Об этом сообщает агентство Emirates.


На фоне появления в ОАЭ криптовалютных компаний некоторые местные застройщики объявили о начале приема платежей в биткоине и Ethereum. В апреле такую возможность клиентам предоставил один из крупнейших девелоперов Дубая DAMAC Properties.


Требования распространяются на физических и юридических лиц, а также сделки на сумму более 55 000 дирхамов (~$15 000). Покупка может быть как полностью оплачена криптовалютой, так и частично — минимальный лимит не установлен.


«Введение правил отчетности для определенных сделок в сфере недвижимости является еще одним примером того, как ОАЭ координируют действия правительства и частного сектора для укрепления национальной структуры для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма», — заявил министр юстиции Абдулла Султан бин Аввад Аль Нуайми.


Брокеры, агенты и юридические фирмы должны отправлять отчеты в Подразделение финансовой разведки ОАЭ.


В марте власти Дубая приняли закон о виртуальных активах и учредили регулирующий орган. Сразу после этого «дочка» FTX получила одобрение на работу, а в конце июля — полную лицензию на оказание услуг по обмену и клирингу цифровых валют.


Обладателями временных разрешений также стали криптовалютные биржи Binance, OKX и Huobi.


Напомним, в июне компания Okada & Company выставила на продажу офисное здание в Нью-Йорке в виде NFT за 15 000 ETH.


Ранее владелец квартиры в португальском городе Брага продал ее за 3 BTC без конвертации в фиат.

# Экономика дубай, недвижимость, оаэ, новости
По материалам: ForkLog

Последние новости

Ивлеева о страсти к большим пенисам: «Сестра сказала, что у ее парня 22 сантиметра. В голове засела цифра»
Ивлеева о страсти к большим пенисам: «Сестра сказала, что у ее парня
В ОАЭ ужесточили контроль за покупкой недвижимости с оплатой в криптовалюте
В ОАЭ ужесточили контроль за покупкой недвижимости с оплатой в
Telegram пригрозили новым штрафом в России
Telegram пригрозили новым штрафом в России
Брызгуны - удивительные рыбы, в которых встроен водяной пистолет
Брызгуны - удивительные рыбы, в которых встроен водяной пистолет
Эдгард Запашный посмеялся над Анатолием Чубайсом
Эдгард Запашный посмеялся над Анатолием Чубайсом
Юлия Высоцкая не может подняться с постели из-за коронавируса
Юлия Высоцкая не может подняться с постели из-за коронавируса
Кушанашвили высказался об алкоголизме Анастасии Волочковой
Кушанашвили высказался об алкоголизме Анастасии Волочковой
Лайму Вайкуле раскритиковал журналист
Лайму Вайкуле раскритиковал журналист
ДАО Hector Network стала партнером футбольного клуба «Боруссия Дортмунд»
ДАО Hector Network стала партнером футбольного клуба «Боруссия
Утечек по Diablo IV становится все больше, Blizzard старается с ними бороться
Утечек по Diablo IV становится все больше, Blizzard старается с ними
Айза показала, что происходит, когда она на кухне
Айза показала, что происходит, когда она на кухне
Дзюник: «Данилко сказал, что два концерта перед русскими олигархами, и он возвращает два тура по РФ»
Дзюник: «Данилко сказал, что два концерта перед русскими олигархами,

Топ на сегодня

Блокчейн-стартап бывшего сотрудника Coinbase привлек $4,5 млн
Блокчейн-стартап бывшего сотрудника Coinbase привлек $4,5 млн
Екатерина Горина злится из-за измены Артура Николайчука
Екатерина Горина злится из-за измены Артура Николайчука
Экс-советник Борреля допустила уступки России со стороны Киева по просьбе ЕС
Экс-советник Борреля допустила уступки России со стороны Киева по
В Санкт-Петербурге пьяный парень перелез с одного дома на другой по проводам на спор
В Санкт-Петербурге пьяный парень перелез с одного дома на другой по
Юлия Белая решила оправдаться за прогулку голышом на Дом-2
Юлия Белая решила оправдаться за прогулку голышом на Дом-2

Еще по теме

Аудиторы помогут бороться с отмыванием денег
Китай и США обсудили борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма
Sotheby’s выставит на аукцион редкий бриллиант с оплатой в биткоине
Китайский рынок акций упал на фоне замедления роста цен на жилье, акции Гонконга выросли