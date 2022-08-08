В ОАЭ ужесточили контроль за покупкой недвижимости с оплатой в криптовалюте

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) обязали агентов по недвижимости предупреждать органы по отмыванию денег о сделках с оплатой в цифровых активах. Об этом сообщает агентство Emirates.

На фоне появления в ОАЭ криптовалютных компаний некоторые местные застройщики объявили о начале приема платежей в биткоине и Ethereum. В апреле такую возможность клиентам предоставил один из крупнейших девелоперов Дубая DAMAC Properties.

Требования распространяются на физических и юридических лиц, а также сделки на сумму более 55 000 дирхамов (~$15 000). Покупка может быть как полностью оплачена криптовалютой, так и частично — минимальный лимит не установлен.

«Введение правил отчетности для определенных сделок в сфере недвижимости является еще одним примером того, как ОАЭ координируют действия правительства и частного сектора для укрепления национальной структуры для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма», — заявил министр юстиции Абдулла Султан бин Аввад Аль Нуайми.

Брокеры, агенты и юридические фирмы должны отправлять отчеты в Подразделение финансовой разведки ОАЭ.

В марте власти Дубая приняли закон о виртуальных активах и учредили регулирующий орган. Сразу после этого «дочка» FTX получила одобрение на работу, а в конце июля — полную лицензию на оказание услуг по обмену и клирингу цифровых валют.

Обладателями временных разрешений также стали криптовалютные биржи Binance, OKX и Huobi.

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