В Октябрьском округе Иркутска продолжается благоустройство дворов
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В Октябрьском округе Иркутска продолжается благоустройство дворов

В Октябрьском округе Иркутска продолжается благоустройство дворов

По поручению мэра Иркутска Руслана Болотова в Октябрьском округе проверили благоустройство дворов. Всего в Октябрьском округе в этом году по разным программам благоустраивают 40 дворов. Работы завершили в девяти из них, в том числе на улицах Постышева, Дальневосточной и на проспекте Маршала Жукова, сообщает пресс-служба администрации города.

Во дворе на улице Депутатской, 43/3 провели демонтаж старых покрытий и установили бордюры. Сейчас идет подготовка основания, затем уложат асфальт. Подрядчик проведет чернение газонов, обрезку деревьев и высадит кустарники.

Работы выполняют на средства из «депутатского фонда». На каждый избирательный округ из бюджета города выделили по 10 миллионов рублей. На эти же средства благоустроят дворы на Красноярской, 70, Омулевского, 35 и Красноказачьей, 50-52. Спортивную площадку по улице Трилиссера, 107 оборудуют динамическими тренажерами.

Во дворе на улице Красноярской, 32 заасфальтируют парковочный карман и сделают освещение. Подрядная организация уже установила бордюры и готовит основание для укладки асфальта. В следующем году здесь планируют провести озеленение.

На улице Советской возле домов № 176/170 и 176/187 подрядчик провел демонтаж старых покрытий, установил бордюры и подготовил основание для асфальтирования. В рамках благоустройства сделают тротуар и газоны.

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По материалам: irk

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