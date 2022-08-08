В России захотели создать национального дистрибьютора продовольствия

Вадим Карасев

РБК: в России планируют создать национального дистрибьютора продовольствия

Федеральный центр «Агроэкспорт» Минсельхоза России организовал конкурс на создание концепции национального дистрибьютора продукции агропромышленного комплекса. Об этом сообщает РБК.

Основными целями проекта являются объединение товаров от производителей и оптимизирование логистики. С учетом действующих санкций, наиболее перспективными направлениями определены Азия, Ближний Восток и Африка. Исполнитель должен будет провести анализ моделей работы экспортных поставок продукции и предоставить свою версию, базирующуюся не менее чем на 20 интервью среди сельхозпроизводителей. Стартовая цена контракта составляет 24 миллиона рублей.

Представитель «Агроэкспорта» рассказал изданию, что у национального дистрибьютора должен быть доступ к логистике и хранению товаров, который может быть, в том числе, частной компанией, но с условием отсутствия ее конкуренции с самостоятельными экспортерами. Некоторые функции дистрибьютора могут быть отданы на аутсорсинг провайдерам. В качестве помощи российским компаниям могут выступать поиск партнера за рубежом, доставка товара или таможенная очистка груза. Большинство услуг национального дистрибьютора будут платными, но государство может частично компенсировать затраты.

Ранее Минсельхоз выделил три пострадавших от санкций сегмента агропромышленного комплекса (АПК). По его мнению, основной удар пришелся на средства защиты растений, семеноводство и поставки запчастей для сельскохозяйственной техники.