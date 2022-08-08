Винник впервые предстал перед судом США
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Винник впервые предстал перед судом США

Винник впервые предстал перед судом США


Экстрадированный из Греции Александр Винник впервые предстал перед американским судом в Сан-Франциско. Об этом сообщил Минюст США.


Согласно обвинительному заключению, Винник и его сообщники владели и управляли криптовалютной биржей BTC-e. В сообщении Минюста ее называют "крупной организацией, занимавшейся киберпреступностью и отмыванием средств, позволявшей пользователям торговать биткоинами с высоким уровнем анонимности". 


Американские власти утверждают, что преступники по всему миру проводили транзакции через BTC-e, а биржа получала доходы от многочисленных компьютерных взломов, мошенничества через вымогательское ПО, кражи персональных данных, коррумпированных чиновников и наркоторговцев.


На BTC-e за все время ее работы отправили биткоины на сумму более $4 млрд.


Платформа работала и в США, хотя не была официально зарегистрирована и не внедрила процедуры верификации клиентов и борьбы с отмыванием средств.


Биржу и самого Винника обвиняют в ведении нелицензированного бизнеса в Соединенных Штатах, отмывании средств и участии в незаконных денежных операциях.


Напомним, в 2017 году россиянина задержали в Греции по подозрению в отмывании $4 млрд через BTC-e. Одновременно с этим власти США конфисковали домен биржи.


Прокуратура США подала иск против Винника и ВТС-е с требованием возместить около $100 млн за нарушение положений Закона о банковской тайне. Винника оштрафовали на $12 млн, а биржа должна выплатить около $88,6 млн.


Россиянина экстрадировали из Греции во Францию в январе 2020 года. В декабре суд Парижа признал его виновным в отмывании средств через BTC-e и приговорил к пяти годам тюрьмы и штрафу €100 000.


Позже американские власти отозвали направленный в 2020 году запрос на экстрадицию россиянина из Франции, что адвокаты посчитали это "обманным маневром".


В начале августа Винника экстрадировали обратно в Грецию. Однако адвокаты сообщили, что после перелета он исчез. Позже стало известно, что из Греции Винника сразу же отправили в США. В Соединенных Штатах россиянину грозит около 50 лет тюрьмы. 

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По материалам: ForkLog

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