Восточный гороскоп на неделю с 8 по 14 августа 2022 года

Вадим Карасев

Начинается вторая неделя августа. Пришло время узнать, каким будет это время с точки зрения Восточного прогноза. Эксперты рассказали, как нужно себя вести представителям каждого из Восточных Знаков, чтобы привлечь как можно больше удачи.

Стоит сразу отметить, что время будет достаточно благоприятным. У многих из нас появятся новые возможности, причем сразу в нескольких сферах жизни. Чтобы достижение успеха было наиболее быстрым и эффективным, эксперты настоятельно советуют бороться с блоками и барьерами в сознании. Сейчас в вашей душе нет места неуверенности и страхам.

Крыса (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 год рождения)

У Крыс помимо больших успехов в делах, работе, финансовой и любовной сфере могут быть и проблемы. Фактически, хорошее будет чередоваться с плохим, поэтому наибольшие успехи будут ожидать Крыс со стальными нервами. Избавиться от негатива в сложной ситуации помогут специальные дыхательные техники. Также не стоит общаться с теми, кто вечно недоволен или постоянно пытается чему-то научить, в чем-то упрекнуть. Правильное окружение для людей рожденных в год Крысы сейчас является как минимум половиной успеха.

Бык (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 год рождения)

Всем, кто появился на свет в год Быка, стоит на этой неделе большое внимание уделить своему здоровью. В частности, важно обратить взор на свое питание. Еда очень сильно влияет на наше настроение, поэтому нужно правильно питаться, чтобы преодолевать все возможные преграды с наименьшими затратами нервов и энергии. Еще эксперты настоятельно рекомендуют Быкам ни в коем случае не потакать дурным привычкам, иначе они возьмут верх и превратят жизнь этих людей в тотальный хаос. Это хорошее время для преодоления себя и коррекции образа жизни.

Тигр (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 год рождения)

У Тигров на этой неделе из всех возможных проблем может быть только одна, и она весьма неприятна. Речь идет о частично потере мотивации. Вернуть ее людям данного Восточного Знака поможет специальная медитация. Еще бороться с отсутствием желания работать или развиваться поможет умение принимать помощь от окружающих. Тигры не любят обращаться за поддержкой, но сейчас эмоциональная подмога будет очень кстати. В сфере любви Тигров, находящийся в отношениях ожидает тишь да гладь. Одиноким людям этого года рождения лучше никого пока не искать.

Кролик (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 год рождения)

Самой большой ошибкой всех людей, появившихся на свет в год Кролика на этой неделе будет желание помогать всем и каждому, а также решать чужие проблемы. Есть как минимум пять причин, почему делать этого не стоит. Альтруизму стоит предпочесть умеренный эгоизм. Пришло время подумать о себе и своем будущем. Что до возможных проблем этого периода, то тут можно сказать лишь одно: не узнаешь горя — не познаешь и радости. Любые непредвиденные неурядицы должны будут привести к чему хорошему в будущем, либо указать Кроликам на их текущие ошибки.

Дракон (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 год рождения)

Драконы не идеальны, и им придется это принять в период с 8 по 14 августа. С другой стороны, узнав свои слабые и сильные стороны, они смогут стать более эффективными в делах, работе, бизнесе. В середине недели им покажется, что самые лучшие друзья и близкие люди лукавят относительно того, насколько все хорошо или плохо. Не стоит обижаться на людей из-за лжи во спасение, когда они попробуют помочь, поддержав приятными словами. Эта неделя идеально подходит для смены обстановки, ремонта, переезда и генеральной уборки.

Змея (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 год рождения)

Люди, рожденные в год Змеи, станут для многих примером. На этой неделе обострятся их таланты и светлые стороны личности. Вселенная на их стороне, поэтому им стоит обращать внимание на её подсказки. Настало время прислушаться к интуиции. Самый главный враг успеха в период с 8 по 14 число — сентиментальность. Змеям ни в коем случае нельзя сейчас думать о прошлом, в каком бы ключе это не происходило. Важно устремить свой взгляд вперед, в будущее. Можно смело заниматься планированием дел на будущее, договариваться о важных встречах делового и личного характера.

Лошадь (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 год рождения)

Представители данного Восточного Знака смогут найти свое призвание. Многим людям этого года рождения удастся наконец понять, что именно им нужно от жизни. Эксперты настоятельно рекомендуют не игнорировать просьбы о помощи со стороны коллег и родственников. Скорее всего, рожденные в год Лошади станут теми, кто оказывает поддержку, а не принимает ее. Это поможет им повысить свой авторитет и заслужить доверие на работе. Также эксперты отмечают, что, скорее всего, у Лошадей на одну исполненную мечту станет больше.

Коза (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 год рождения)

Эта неделя — идеальное время для заведения домашнего животного. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали о том, какие животные способны защитить дом от опасности, негатива и привлечь счастье. В делах и в работе Козам понадобится методичность, внимательность и ответственность. Важно быть пунктуальными и готовыми к решению любых проблем. Этих людей ждут различные мелочи, выбивающие из колеи, а также легкие ссоры с окружающими. Не нужно стоять на своем до победного. Компромиссы будут лучшим лекарством от бед.

Обезьяна (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 год рождения)

Не исключено, что вокруг людей этого года рождения кто-то начнет мутить воду. Будет много скрытых недоброжелателей, но в целом неделя окажется успешной. Пройдя через трудности, Обезьяны станут мудрее и умнее. Чтобы жить без стресса в такое непростое и важное время, нужно прийти к согласию с собой и с миром. Также для достижения целей многим рожденным в год этого Восточного животного придется найти выход из зоны комфорта. Привычные методы решения проблем станут попросту бесполезными и не будут работать так эффективно, как могли бы.

Петух (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 год рождения)

Всем, кто был рожден в год Петуха, на этой неделе стоит быть чуточку осторожнее. Настало время для того, чтобы меняться изнутри и адаптироваться к неприятностям, а не бежать от них восвояси. На этой неделе будет много желающих насолить людям этого года рождения, так что эксперты рекомендуют им сделать оберег от зла и неудач. Если времени на это нет, можно отпугнуть проблемы и недобрых людей при помощи серебряных украшений и черной одежды. Это не самое лучшее время для деловой интеграции и поисков второй половинки, но зато поведет тем, кто уже состоит в отношениях.

Собака (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 год рождения)

Людям, которые появились на свет в год Собаки, стоит как можно чаще прибегать к правильным мыслям, которые сделают удачу их постоянным гостем. В период с 8 по 14 августа именно мысли будут решать судьбу этих людей. Нужно настроиться на лучшее и не искать скрытый смысл в словах, поступках, событиях. Текущие события будут прямым отражением того, что Собаки заслуживают в данный момент. Они будут отражать недавние поступки и принятые решения. В эти семь дней люди данного года рождения поймут, насколько правильными были их решения в прошлом.

Свинья (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 год рождения)

Людям этого года рождения можно как начать действовать более активно, так и попробовать взять паузу в работе и делах. При нехватки уверенности можно воспользоваться тремя ежедневными упражнениями на её повышение. Рожденным в год Свиньи необходимо пребывать почаще в самой гуще событий. Не стоит прятаться от проблем, поскольку это может привести их к еще большим неурядицам. Особые успехи ждут этих людей в любви. Не исключено, что они станут намного более харизматичными и обаятельными в глазах противоположного пола.