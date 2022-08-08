Warzone 2 представят в середине сентября, во время презентации с анонсами по серии
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Warzone 2 представят в середине сентября, во время презентации с анонсами по серии

Warzone 2 представят в середине сентября, во время презентации с анонсами по серии


Издательство Activision сообщило, что планирует провести крупную презентацию, посвященную серии игр Call of Duty. Пройдет презентация 15 сентября. Уже известны некоторые детали того, что планируют показать:



Представят первый геймплей мультиплеера Call of Duty: Modern Warfare II. Напомним, сразу после презентации стартует бета-тестирование проекта, сначала на Playstation, а после и на других платформах.



Представят Call of Duty Warzone 2. У игры пока нет даты релиза, но Activision все еще планирует выпустить ее в этом году.



Расскажут про мобильную версию Call of Duty Warzone.

Обещают для игроков в ходе шоу и некоторые сюрпризы, но пока без подробностей.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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