Warzone 2 представят в середине сентября, во время презентации с анонсами по серии

Вадим Карасев





Издательство Activision сообщило, что планирует провести крупную презентацию, посвященную серии игр Call of Duty. Пройдет презентация 15 сентября. Уже известны некоторые детали того, что планируют показать:

Представят первый геймплей мультиплеера Call of Duty: Modern Warfare II. Напомним, сразу после презентации стартует бета-тестирование проекта, сначала на Playstation, а после и на других платформах.Представят Call of Duty Warzone 2. У игры пока нет даты релиза, но Activision все еще планирует выпустить ее в этом году.Расскажут про мобильную версию Call of Duty Warzone.

Обещают для игроков в ходе шоу и некоторые сюрпризы, но пока без подробностей.