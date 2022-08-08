Warzone 2 представят в середине сентября, во время презентации с анонсами по серии
Сегодня, 10:25 Вадим Карасев
Издательство Activision сообщило, что планирует провести крупную презентацию, посвященную серии игр Call of Duty. Пройдет презентация 15 сентября. Уже известны некоторые детали того, что планируют показать:
Представят первый геймплей мультиплеера Call of Duty: Modern Warfare II. Напомним, сразу после презентации стартует бета-тестирование проекта, сначала на Playstation, а после и на других платформах.
Представят Call of Duty Warzone 2. У игры пока нет даты релиза, но Activision все еще планирует выпустить ее в этом году.
Расскажут про мобильную версию Call of Duty Warzone.
Обещают для игроков в ходе шоу и некоторые сюрпризы, но пока без подробностей.
По материалам: newxboxone