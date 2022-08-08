Застыдили мать за голые фото. Обозленные сыновья Бритни Спирс заставили ее одеться для видео
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Застыдили мать за голые фото. Обозленные сыновья Бритни Спирс заставили ее одеться для видео

Застыдили мать за голые фото. Обозленные сыновья Бритни Спирс заставили ее одеться для видео

Похоже, галерея в телефоне Бритни Спирс сплошь состоит из ее обнаженных кадров. Певице они так нравятся, что она тут же ими делится в личном блоге. Такое поведение пугало поклонников звезды, и они просили ее перестать так делать.


Спирс не прислушивалась ко многочисленным сообщениям фанатов и продолжала показывать свои прелести. Казалось, ничто не остановит Спирс от публикации откровенных фото и видео... Но это удалось ее сыновьям — 16-летнему Шону и 15-летнему Джейдену. Наследники Бритни отказались общаться с ней из-за ее сомнительной репутации, о чем рассказал их отец Кевин Федерлайн.

«Мальчики решили, что не будут встречаться с ней. Прошло несколько месяцев с тех пор, как они ее видели. Они приняли решение не ходить на ее свадьбу», — признался он в интервью. Экс-мужу звезды и самому, похоже, стыдно за скандальные ролики. «Я пытаюсь объяснить им: «Послушайте, может быть, это просто еще один способ, которым она пытается выразить себя». Но это не отменяет того факта, что это делает с ними. Это тяжело. Я не могу представить, каково это быть подростком, которому приходится ходить в среднюю школу» — говорил Кевин.

40-летняя Бритни тут же отреагировала на откровения бывшего. «Мне грустно слышать, что мой бывший муж решил обсудить отношения между мной и моими детьми. Как мы все знаем, воспитание мальчиков-подростков никогда не бывает легким для всех. Я дала им все. Только одно слово — обидно», — написала она. Правда, поп-принцесса в тот же день сняла и опубликовала новое видео, где облачилась в платье. Неужели прислушалась к сыновьям?

В новом посте блондинки не обошлось без сообщения обидчику. «Без музыки... Почему тишина такая громкая, что ее можно резать ножом!» — обратилась она, явно комментируя ситуацию с бывшим и детьми.

Подписчики разделились во мнениях после обновления Бритни в соцсетях . Одни расхвалили ее наряд и прическу, а других не устроило ни то, ни другое. «Делает ли она что-нибудь другое, кроме как снимать видео?»; «Послушай своих мальчиков!» — пишут фолловеры.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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