Земляника, ладан и японская мята: 7 ароматов от нишевых парфюмерных брендов
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Земляника, ладан и японская мята: 7 ароматов от нишевых парфюмерных брендов

Земляника, ладан и японская мята: 7 ароматов от нишевых парфюмерных брендов

Земляника, ладан и японская мята: 7 ароматов от нишевых парфюмерных брендов

Необычные ароматы стали одним из главных парфюмерных трендов этого года. Традиционным цветочным композициям парфюмеры теперь предпочитают эксперименты с запахами дикой природы вроде мха, древесной коры, смолы и выбирают менее очевидные фруктово-ягодные ноты или, наоборот, работают с урбанистическими запахами — сталью, бензином или резиной. Перед новым сезоном можно тоже решиться на эксперимент и пополнить коллекцию любимых ароматов особенным парфюмом. В новой подборке редактор моды Spletnik Надя Бесчетникова собрала семь необычных ароматов, которые можно найти у нишевых селективных марок.

1.Voronoi

Woods in Fog, 50 мл

Цена: 5 800 руб.

Voronoi — московский бренд селективных ароматов, где в центре внимания редкие ноты и природные ароматы. Сами создатели называют свою продукцию "ароматами-впечатлениями". Запах Woods in Fog придется по душе любителям насыщенных древесных композиций — парфюм переносит в лес, покрытый густой пеленой тумана, где переплетаются ароматы влажной древесины, мха и земли.


Voronoi

2.The House of Oud

Emerald Green, 75 мл

Цена: 21 840 руб.

К счастью для поклонников редких ароматов, российский проект Molecule, объединяющий нишевую парфюмерию со всего мира, продолжает работу и даже расширяет свое присутствие — новый аутлет-бутик недавно открылся в "Outlet Village Белая Дача". В ассортименте десятки разных брендов: от распиаренного Byredo до менее известного швейцарского Mizensir. Ну а ароматы The House of Oud просто созданы для тех, кто выбирает себе парфюм не только носом, но и глазами — авторский флакон после использования впору оставлять как элемент декора. В этом "изумрудном" флаконе, вдохновленном Викторианской эпохой, запечатаны ноты красного апельсина, розового перца, жасмина, и имбиря — получается красивый контраст между свежестью и пряностью.


The House of Oud

3.Tonka Perfumes

Svezhiy, 100 мл

Цена: 6 400 руб.

За время локдаунов многие пересмотрели свое отношение к собственному дому и заново полюбили родные стены. Так что вполне объясним рост популярности всего, что может сделать дом уютней — от авторской керамики до интерьерных парфюмов. Tonka Perfumes как раз специализируется на ароматах для дома: тут есть и диффузоры, и свечи, и даже антибактериальные парфюмированные спреи для рук.

Интерьерный парфюм Svezhiy понравится городским жителям, которые тоскуют по природе. Аромат вдохновлен каникулами в деревне и прогулками среди цветущего разнотравьем поля. В композиции есть ноты японской мяты, базилика и грасской розы.


Tonka Perfumes

4.Fakoshima Perfumes

El Primer Deseo, 30 мл

Цена: 12 000 руб.

Сначала дизайнер Константин Шиляев покорил модников футуристичными очками своего бренда Fakoshima, ну в 2020 году занялся и нишевой парфюмерией в сотрудничестве с выпускником Грасского института парфюмерии Ярославом Симоновым. Первый созданный ими аромат — Tear You Apart — сегодня является бестселлером марки, но присмотреться (и принюхаться) явно стоит и к другим флаконам. Кстати, все ароматы марки — унисекс.

Например, парфюмированная вода El Primer Deseo создана на контрасте цитрусовых нот, цветов бузины и кардамона и сладковато-обжигающего звучания гваяка, карамели и кожи. Аромат создатели сравнивают с эмоциями от первой встречи с человеком, который предназначен тебе судьбой.


Fakoshima Perfumes

5.Holynose

"Пыльца", 15 мл

Цена: 4 000 руб.

Holynose — российский нишевый бренд, созданный Павлом Никандровым и Марией Головиной. Себя они называют "исследователями мира запахов", а свою продукцию сравнивают с разлитыми по "пробиркам" воспоминаниями, которые оживают благодаря определенным ароматам. Об этом говорят и названия парфюмов. Например, "Пыльца" переносит в прохладное майское утро, наполненное ароматами цветов и шипением лимонада в стакане (среди нот есть рамунэ — популярный японский газированный безалкогольный напиток, как правило, со вкусом лимона или лайма). Среди базовых нот — сандаловое дерево, мускусы, бобы тонка, амбретта.


Holynose

6."Ладаника"

"Аленушкины сказки", 25 мл

Цена: 6 300 руб.

"Ладаника" — это творческий проект, объединяющий российских парфюмеров, идея которого заключается в том, чтобы выразить в ароматах красоты родного края. Названия ароматов вполне говорящие с отсылками к классическими произведениям русской литературы, сказкам и сказочным персонажам. Аромат "Аленушкины сказки" создан парфюмером Натальей Светлой и содержит довольно нетипичные для современной парфюмерии ноты. В верхних нотах там земляника, луговые травы и лен, а в средних — молоко.


"Ладаника"

7.Wood Moss

Latum, 30 мл

Цена: 6 500 руб.

Российский бренд Wood Moss просто создан для тех, кто любит парфюмы с доминирующими древесными нотами и кому надоело выискивать их среди ассортимента мультибрендовых площадок. Тут настоящее раздолье: можно найти ароматы с нотами табака, кедра, мха, дыма, смолы и плюща. Аромат Latum вызывает образы старого храма у леса, где запах ладана смешивается с дегтем, лилией, розой и ванилью.

Удобно, что купить ароматы можно в разном объеме: от 2,5 мл (за 550 руб.) для новичков и осторожных экспериментаторов до 100 мл для тех, кто уже нашел "свой" парфюм.



Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Новости моды
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Лунный день сегодня 8 августа 2022 года
Лунный день сегодня 8 августа 2022 года
Дети Аллы Пугачевой распускают зубы
Дети Аллы Пугачевой распускают зубы
Ксения Бородина купила трусики за сто тысяч
Ксения Бородина купила трусики за сто тысяч
Федор Добронравов отказался играть в новых «Сватах»
Федор Добронравов отказался играть в новых «Сватах»
Софии Ротару отказывается от баснословных гонораров
Софии Ротару отказывается от баснословных гонораров
Revolut расширит штат занимающейся криптовалютами команды на 20%
Revolut расширит штат занимающейся криптовалютами команды на 20%
Земляника, ладан и японская мята: 7 ароматов от нишевых парфюмерных брендов
Земляника, ладан и японская мята: 7 ароматов от нишевых парфюмерных
Большинство американцев сочли положение экономики США ухудшающимся
Большинство американцев сочли положение экономики США ухудшающимся
В Слюдянском районе перевернулась лодка с четырьмя людьми
В Слюдянском районе перевернулась лодка с четырьмя людьми
Очень буквальная девочка потушила капусту
Очень буквальная девочка потушила капусту
Отар Кушанашвили: «Саша Ревва хороший парень, хоть и ублюдок»
Отар Кушанашвили: «Саша Ревва хороший парень, хоть и ублюдок»
Ким Кардашьян рассталась с Питом Дэвидсоном - стала известна причина разрыва
Ким Кардашьян рассталась с Питом Дэвидсоном - стала известна причина

Топ на сегодня

Джейсон Шрайер: если новая Deus Ex и выйдет, то очень и очень нескоро
Джейсон Шрайер: если новая Deus Ex и выйдет, то очень и очень нескоро
"Молодая Гвардия" и "Волонтерская Рота" передали более 1,5 тонн гумпомощи добровольческому батальону "БАРС-4"
"Молодая Гвардия" и "Волонтерская Рота" передали
«Я не гадкий утенок»: как научить себя и своих детей любить свое тело
«Я не гадкий утенок»: как научить себя и своих детей любить свое тело
YouTube заблокировал канал «Ростеха»
YouTube заблокировал канал «Ростеха»
Модель Келли Брук, фигуру которой назвали идеальной, впервые вышла замуж (17 фото)
Модель Келли Брук, фигуру которой назвали идеальной, впервые вышла

Еще по теме

Oriflame представляет коллекцию премиальных ароматов Sublime Nature
Неожиданное заявление ученых: Парфюм опасен для здоровья
Ароматный гороскоп: какой парфюм подходит вам по знаку Зодиака
Wanted: летняя коллекция ароматов Blossoms Collection, Jo Malone London