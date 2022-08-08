Земляника, ладан и японская мята: 7 ароматов от нишевых парфюмерных брендов

Вадим Карасев

Необычные ароматы стали одним из главных парфюмерных трендов этого года. Традиционным цветочным композициям парфюмеры теперь предпочитают эксперименты с запахами дикой природы вроде мха, древесной коры, смолы и выбирают менее очевидные фруктово-ягодные ноты или, наоборот, работают с урбанистическими запахами — сталью, бензином или резиной. Перед новым сезоном можно тоже решиться на эксперимент и пополнить коллекцию любимых ароматов особенным парфюмом. В новой подборке редактор моды Spletnik Надя Бесчетникова собрала семь необычных ароматов, которые можно найти у нишевых селективных марок.

1.Voronoi

Woods in Fog, 50 мл

Цена: 5 800 руб.

Voronoi — московский бренд селективных ароматов, где в центре внимания редкие ноты и природные ароматы. Сами создатели называют свою продукцию "ароматами-впечатлениями". Запах Woods in Fog придется по душе любителям насыщенных древесных композиций — парфюм переносит в лес, покрытый густой пеленой тумана, где переплетаются ароматы влажной древесины, мха и земли.





Voronoi

2.The House of Oud

Emerald Green, 75 мл

Цена: 21 840 руб.

К счастью для поклонников редких ароматов, российский проект Molecule, объединяющий нишевую парфюмерию со всего мира, продолжает работу и даже расширяет свое присутствие — новый аутлет-бутик недавно открылся в "Outlet Village Белая Дача". В ассортименте десятки разных брендов: от распиаренного Byredo до менее известного швейцарского Mizensir. Ну а ароматы The House of Oud просто созданы для тех, кто выбирает себе парфюм не только носом, но и глазами — авторский флакон после использования впору оставлять как элемент декора. В этом "изумрудном" флаконе, вдохновленном Викторианской эпохой, запечатаны ноты красного апельсина, розового перца, жасмина, и имбиря — получается красивый контраст между свежестью и пряностью.





The House of Oud

3.Tonka Perfumes

Svezhiy, 100 мл

Цена: 6 400 руб.

За время локдаунов многие пересмотрели свое отношение к собственному дому и заново полюбили родные стены. Так что вполне объясним рост популярности всего, что может сделать дом уютней — от авторской керамики до интерьерных парфюмов. Tonka Perfumes как раз специализируется на ароматах для дома: тут есть и диффузоры, и свечи, и даже антибактериальные парфюмированные спреи для рук.

Интерьерный парфюм Svezhiy понравится городским жителям, которые тоскуют по природе. Аромат вдохновлен каникулами в деревне и прогулками среди цветущего разнотравьем поля. В композиции есть ноты японской мяты, базилика и грасской розы.





Tonka Perfumes

4.Fakoshima Perfumes

El Primer Deseo, 30 мл

Цена: 12 000 руб.

Сначала дизайнер Константин Шиляев покорил модников футуристичными очками своего бренда Fakoshima, ну в 2020 году занялся и нишевой парфюмерией в сотрудничестве с выпускником Грасского института парфюмерии Ярославом Симоновым. Первый созданный ими аромат — Tear You Apart — сегодня является бестселлером марки, но присмотреться (и принюхаться) явно стоит и к другим флаконам. Кстати, все ароматы марки — унисекс.

Например, парфюмированная вода El Primer Deseo создана на контрасте цитрусовых нот, цветов бузины и кардамона и сладковато-обжигающего звучания гваяка, карамели и кожи. Аромат создатели сравнивают с эмоциями от первой встречи с человеком, который предназначен тебе судьбой.





Fakoshima Perfumes

5.Holynose

"Пыльца", 15 мл

Цена: 4 000 руб.

Holynose — российский нишевый бренд, созданный Павлом Никандровым и Марией Головиной. Себя они называют "исследователями мира запахов", а свою продукцию сравнивают с разлитыми по "пробиркам" воспоминаниями, которые оживают благодаря определенным ароматам. Об этом говорят и названия парфюмов. Например, "Пыльца" переносит в прохладное майское утро, наполненное ароматами цветов и шипением лимонада в стакане (среди нот есть рамунэ — популярный японский газированный безалкогольный напиток, как правило, со вкусом лимона или лайма). Среди базовых нот — сандаловое дерево, мускусы, бобы тонка, амбретта.





Holynose

6."Ладаника"

"Аленушкины сказки", 25 мл

Цена: 6 300 руб.

"Ладаника" — это творческий проект, объединяющий российских парфюмеров, идея которого заключается в том, чтобы выразить в ароматах красоты родного края. Названия ароматов вполне говорящие с отсылками к классическими произведениям русской литературы, сказкам и сказочным персонажам. Аромат "Аленушкины сказки" создан парфюмером Натальей Светлой и содержит довольно нетипичные для современной парфюмерии ноты. В верхних нотах там земляника, луговые травы и лен, а в средних — молоко.





"Ладаника"

7.Wood Moss

Latum, 30 мл

Цена: 6 500 руб.

Российский бренд Wood Moss просто создан для тех, кто любит парфюмы с доминирующими древесными нотами и кому надоело выискивать их среди ассортимента мультибрендовых площадок. Тут настоящее раздолье: можно найти ароматы с нотами табака, кедра, мха, дыма, смолы и плюща. Аромат Latum вызывает образы старого храма у леса, где запах ладана смешивается с дегтем, лилией, розой и ванилью.

Удобно, что купить ароматы можно в разном объеме: от 2,5 мл (за 550 руб.) для новичков и осторожных экспериментаторов до 100 мл для тех, кто уже нашел "свой" парфюм.





Надя Бесчетникова