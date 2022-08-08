Жена изменила Сергея Шнурова
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Жена изменила Сергея Шнурова

Жена изменила Сергея Шнурова
Певец Сергей Шнуров стал порядочным семьянином. Стало известно, что Сергей Шнуров стал отцом в четвертый раз. Для Ольги Абрамовой, его жены, это второй ребенок. Роды прошли в Швейцарии, куда пара улетела около недели назад.
Известный блогер Лена Миро заявила в своем ЖЖ, что ей несимпатичен Сергей Шнуров, но при этом искренне радует, что он становится лучше. Она убеждена, что заслуга в этом лежит на его молодой жене, вспомнив, что при Матильде Шнуровой он был озорным гулякой, сейчас же превратился в примерного семьянина и отца. «Объективно, Шнуров стал вести себя лучше. Не дружит с бывшей компашкой во главе с Собчак, дистанцировался от прошлого. (…) Что тут скажешь? Молодец Ольга. Кто бы мог ожидать такого от молодой еще женщины», - написала Миро.
# Шоу-бизнес Шнуров Сергей
По материалам: z-aya

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