Житель Байкальска сдавал комнату под наркопритон за еду и деньги

В Байкальске 36-летний ранее судимый местный житель с марта по июль 2022 года предоставлял наркоманам свою квартиру для употребления запрещенных веществ. По словам мужчины, в качестве вознаграждения он принимал чай, сигареты, баранки, сладости и деньги. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Иркутской области.

В квартире подозреваемого полицейские нашли остатки наркотиков и приспособления для их употребления. В отношении одного из посетителей составлены административные материалы за применение веществ. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.



