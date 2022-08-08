Житель Байкальска сдавал комнату под наркопритон за еду и деньги
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Житель Байкальска сдавал комнату под наркопритон за еду и деньги

В Байкальске 36-летний ранее судимый местный житель с марта по июль 2022 года предоставлял наркоманам свою квартиру для употребления запрещенных веществ. По словам мужчины, в качестве вознаграждения он принимал чай, сигареты, баранки, сладости и деньги. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Иркутской области.

В квартире подозреваемого полицейские нашли остатки наркотиков и приспособления для их употребления. В отношении одного из посетителей составлены административные материалы за применение веществ. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.


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По материалам: irk

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