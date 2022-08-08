Звезда "Ранеток" родила ребенка за границей после трех неудачных попыток забеременеть
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Звезда "Ранеток" родила ребенка за границей после трех неудачных попыток забеременеть

Звезда "Ранеток" родила ребенка за границей после трех неудачных попыток забеременеть

33-летняя Лена Третьякова обрадовала своих поклонников, сообщив о неожиданной новости. Певица, прославившаяся благодаря своему участию в девичьей группе "Ранетки", наконец родила ребенка.

Знаменитость опубликовала в соцсетях кадры из родильной палаты. Лену Третьякову на них можно увидеть лежащей на больничной койке, при этом она держит в руках мужскую ладонь.


В ролике также можно услышать звонкий плач новорожденного ребенка. "Вот так выглядит лучший день в моей жизни. Слова будут лишними", — отметила певица, добавив к посту хештег #роды.

33-летняя Лена Третьякова участница группы "Ранетки" родила ребенка

В комментариях звезду стали поздравлять с радостным событием ее поклонники, удивленные сообщением певицы - ведь ранее она не афишировала, что находится в интересном положении.

Лена Третьякова родила в Аргентине, куда перебралась в прошлом месяце. Звезда рассказывала о переезде, появляясь в кадре по пояс или же со спины, чтобы скрыть грядущее пополнение.


Звезда "Ранеток" показала, как кормит ребенка грудью

Лена Третьякова не стала раскрывать пол и имя малыша, показав чуть позже, как кормит его своей грудью.

"Ребята, я вам обязательно расскажу про беременность, как она проходила, на каком сроке я летела, как себя чувствовала, а пока что я наслаждаюсь огромным-огромным счастьем. Всем огромное-огромное спасибо за поздравления! Очень люблю вас и обнимаю", - отметила звезда.

Лена Третьякова звезда "Ранеток" показала, как кормит ребенка грудью
У Лены Третьяковой нашли несколько опухолей

Исполнительница сообщила в прошлом году, что ей пришлось столкнуться с тремя неудачными попытками забеременеть из-за проблем со здоровьем. 

Как оказалось, медики нашли у звезды сразу несколько кист, так что знаменитость была вынуждена пройти продолжительный курс лечения ради того, чтобы добиться своей цели и родить ребенка.


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По материалам: uposters.ru

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