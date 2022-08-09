16 забавных случаев, когда надписи не сразу можно было понять верно, ведь их создатели явно чего-то не учли
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16 забавных случаев, когда надписи не сразу можно было понять верно, ведь их создатели явно чего-то не учли

16 забавных случаев, когда надписи не сразу можно было понять верно, ведь их создатели явно чего-то не учли

Часто ли вы обращаете внимание на вывески, надписи и объявления? Если это делать, можно найти массу смешных ситуаций. Иногда создатели всего этого великолепия то перемудрят, то, наоборот, недодумают, в результате буквы и слова в надписях расположены так, что прочитать их правильно с первого раза не получится или не захочется. Мы собрали для вас несколько примеров.

Пибу и ззаргер

Не читай по строчкам

Вертикальная классика

Расположение слов по вертикали — настоящая классика жанра подобных комичных надписей. Ведь прочитать их хочется в первую очередь по горизонтали, и получается какое-то безумие, особенно если буквы складываются в новые слова, иногда не очень-то цензурные.

Повторение — мать учения

Лмрофо виз ение

Не рисуйте на воротах тупых, машины не касается

Читайте, как хотите, всё равно получится логично!

Может, не надо?

Головоломка

Верстаюк акх очу

Слово не воробей, выезд не штраф

Что там про Машу?

Хаос букв

Суровые пензензские автошколы

Иногда комичность ситуации придаёт не только расположение букв и переносов внутри самой надписи, но и её соседство с другими. Как в этом случае.

Сим-Сим, что ты творишь

Кажется, тут ещё и пропущено что-то

Смывайте ногами!

А ещё у нас есть подборка философских посланий, которые подготовили для вас стены.

# Интересное
По материалам: twizz

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