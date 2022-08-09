17 некогда упитанных домашних питомцев, которые взяли себя в лапки и стали образцовыми фитоняшками

Согласно утверждениям ветеринарных врачей, около 59% питомцев в той или иной степени страдают ожирением. Проблема набора лишнего веса, как правило, кроется не в нарушениях здоровья, а в чрезмерной человеческой щедрости. Бесконечная любовь хозяев в виде неограниченного доступа к вкусняшкам делает с любимцами чудовищные вещи — они медленно, но верно превращаются в комочки жира. К тому же нередко питомцы содержатся в квартирах с ограниченной возможностью передвижения в течение дня. Это в свою очередь ещё сильнее усугубляет ситуацию.

Безусловно, пухлые животинки смотрятся безумно мило, но лишний вес серьёзно вредит их организму. Поэтому, если вы заметили, что ваш четвероногий друг начинает стремительно полнеть, пересмотрите его рацион и увеличьте количество активных прогулок вне дома. Положительные изменения не заставят себя долго ждать.

Сбросил немного лишнего веса

Кай смог прилично похудеть в течение года

Поразительная разница за шесть месяцев

Прогресс похудения наглядно

Эта чихуахуа потеряла половину своего веса после соблюдения строгой диеты

Кто здесь хороший и постройневший мальчик?

Эта собака смогла похудеть с 25 до 4 килограммов

Персик похудел с восьми до шести килограммов

Кот стал намного активнее после того, как похудел на несколько килограммов. Остальная часть веса легко сбросилась сама, когда мы переехали в трёхэтажный дом.

10 месяцев после усыновления и минус 24 килограмма

До и после похудения

Одна из наших 14-летних кошек по имени Ланчбокс стала весить половину своего веса после того, как попала в наш приют.

Наш кот отлично справился с похудением

Наша кошка до и после похудения. Очень гордимся ею

Невероятное похудение мистера Хьюго

Отличная работа

Вся тяжёлая работа, самоотверженность и прогулки после работы действительно окупились для Пронка и его владельца! Потеряв эти килограммы, Пронк, вероятно, добавил несколько лет к своей жизни! По крайней мере, ему так теперь значительно комфортнее!

Посмотрите, как похудела эта красивая девочка

Теперь она совсем другая крыса, гораздо более активная. Она бегает во время свободного выгула, а не просто сидит всё время под диваном.

С 95 граммов до 90 граммов в течение двух лет. Александр наконец-то достиг своей цели

Фото до и после похудения

Здесь вы можете посмотреть, как преобразились животные, которые попали с улиц и приютов в добрые руки.