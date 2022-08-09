19 фотографий, глядя на которые придётся немного попотеть, чтобы отличить знаменитость от её восковой фигуры
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19 фотографий, глядя на которые придётся немного попотеть, чтобы отличить знаменитость от её восковой фигуры

19 фотографий, глядя на которые придётся немного попотеть, чтобы отличить знаменитость от её восковой фигуры

Всем известен музей мадам Тюссо, где создаётся иллюзия, что вы повстречали всех знаменитостей сразу в одном месте. Рай да и только для фанатов какой-то звезды! Филиалы этого музея, где можно обняться с Билли Айлиш или сделать селфи с Леди Гагой, разбросаны по всему миру. Многие талантливые скульпторы творят чудеса, создавая детальные восковые статуи, которые потом становятся вылитой копией селебрити для новых выставочных залов этого музея. Сегодня мы решили поделиться с вами одной из таких подборок восковых фигур, которые не сразу отличишь от живого человека.

Рианна

Авторы восковой фигуры Билли Айлиш были очень довольны своим результатом, особенно цветом волос, который вышел очень натурально. Но вот незадача! На следующей день, как только фигура была закончена, девушка перекрасилась в чёрный!

Пол Уокер

Ариана Гранде

Карди Би

Анджелина Джоли

Восковая фигура, которая излучает позитивное настроение!

Майли Сайрус

Адам Сэндлер

А здесь можно посмотреть пост про статуи, которые не столь реалистичны, но всё равно знают, как застать любого туриста врасплох.

# Интересное
По материалам: twizz

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