20 домашних инженеров, которые проявили недюжинную смекалку и улучшили жизнь вокруг себя

Человеческая фантазия поистине нечто фантастическое и уж определённо точно бесконечное. Чего только не придумывают люди, чтобы как-то облегчить свою жизнь на бытовом уровне или же просто что-то починить. Ну да, не всегда результат полёта мысли выглядит эстетичным, но в такие моменты хочется цитировать литературного учёного Виктора Франкенштейна: «It’s Alive!» Ну а не это ли самое главное — свою функцию выполняет и славно! В общем, предлагаем вам сегодня познакомиться с людьми, которые не только у мамы и инженеры, но и у папы.

Когда сломался включатель вентилятора

Главное, дверь в тон кузова

Мусорное ведро на колесиках в стиле XIX века

Освежитель воздуха в туалете блошиного рынка

Доподлинно неизвестно, что это за чудо-чудное да диво-дивное, но некоторые из комментаторов предположили, что это копчёная Гауда или всем известные куриные бульонные кубики.

Всегда нужно быть начеку

А всё дело в том, что в одном из холодильников на заправке была разбита дверца, но вместо того, чтобы просто установить новое стекло, они (сотрудники) приклеили на дверь холодильника картинку с тем, что должно быть внутри.

Я придумал действительно удобный способ смотреть фильмы в VR

Для этого я использовал микрофонную стойку. Наконец-то больше ничто не давит на мои щёки!

Когда ты принёс вино, но забыл штопор

В кемпинге в Теннесси

Найдено в одной из прачечных Ноксвилля

Да, вы можете даже нажимать на кнопки.

Так много вопросов

«У меня есть бассейн с подогревом, детка! Хочешь приехать?»

Бассейн:

Уличный писсуар за гаражом

За личным гаражом. То есть там всё прямо продумано!

Велосипед, который я сделал с друзьями после окончания школы

Помещается восемь человек, ну или два человека с девятью ящиками пива.

Турбинная инвалидная коляска

Нашёл этого зверя на торговой онлайн-площадке.

Это произведение искусства вчера пронеслось мимо меня!

Что значит, вы охлаждаете процессор иначе?!

Модификация дрели

Бритва моего папы

Стул спасателя

Б — безопасность

Мои дочери чуть не разбили головы о кран в ванной. Считаю, что я нашёл прекрасное решение.

Ещё и не на такие инженерные шедевры способен род человеческий! Вот тут вы можете посмотреть, что же ещё такого напридумывали люди.