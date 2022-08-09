20 домашних инженеров, которые проявили недюжинную смекалку и улучшили жизнь вокруг себя
Человеческая фантазия поистине нечто фантастическое и уж определённо точно бесконечное. Чего только не придумывают люди, чтобы как-то облегчить свою жизнь на бытовом уровне или же просто что-то починить. Ну да, не всегда результат полёта мысли выглядит эстетичным, но в такие моменты хочется цитировать литературного учёного Виктора Франкенштейна: «It’s Alive!» Ну а не это ли самое главное — свою функцию выполняет и славно! В общем, предлагаем вам сегодня познакомиться с людьми, которые не только у мамы и инженеры, но и у папы.
Когда сломался включатель вентилятора
Главное, дверь в тон кузова
Мусорное ведро на колесиках в стиле XIX века
Освежитель воздуха в туалете блошиного рынка
Доподлинно неизвестно, что это за чудо-чудное да диво-дивное, но некоторые из комментаторов предположили, что это копчёная Гауда или всем известные куриные бульонные кубики.
Всегда нужно быть начеку
А всё дело в том, что в одном из холодильников на заправке была разбита дверца, но вместо того, чтобы просто установить новое стекло, они (сотрудники) приклеили на дверь холодильника картинку с тем, что должно быть внутри.
Я придумал действительно удобный способ смотреть фильмы в VR
Для этого я использовал микрофонную стойку. Наконец-то больше ничто не давит на мои щёки!
Когда ты принёс вино, но забыл штопор
В кемпинге в Теннесси
Найдено в одной из прачечных Ноксвилля
Да, вы можете даже нажимать на кнопки.
Так много вопросов
«У меня есть бассейн с подогревом, детка! Хочешь приехать?»
Бассейн:
Уличный писсуар за гаражом
За личным гаражом. То есть там всё прямо продумано!
Велосипед, который я сделал с друзьями после окончания школы
Помещается восемь человек, ну или два человека с девятью ящиками пива.
Турбинная инвалидная коляска
Нашёл этого зверя на торговой онлайн-площадке.
Это произведение искусства вчера пронеслось мимо меня!
Что значит, вы охлаждаете процессор иначе?!
Модификация дрели
Бритва моего папы
Стул спасателя
Б — безопасность
Мои дочери чуть не разбили головы о кран в ванной. Считаю, что я нашёл прекрасное решение.
Ещё и не на такие инженерные шедевры способен род человеческий! Вот тут вы можете посмотреть, что же ещё такого напридумывали люди.