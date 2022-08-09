Агроном рассказала, когда выкапывать картошку и как правильно хранить ее в квартире и погребе

Кто не любит блюда из молодой картошки? Они вкусные и ароматные, к тому же молодой овощ богат витаминами и микроэлементами. Узнаем, когда пора выкапывать картошку на огороде и какие сорта созревают первыми. А также ознакомимся с рекомендациями по хранению клубней в погребе и домашних условиях.

Когда пора выкапывать молодую картошку

Многие люди уже вовсю подкапывают кустики, чтобы полакомиться молодой картошкой. Однако срок для ее уборки рассчитывают исходя из нескольких факторов.

Так, посаженная в середине мая картошка будет готовой к уборке только во второй половине августа. Но ранние сорта можно убирать уже сейчас.





Профессиональный агроном Людмила Шубина говорит, что ориентироваться огородникам лучше всего на внешний вид ботвы. Пожухлая, особенно снизу, ботва говорит о том, что нужно срочно копать картошку.

Когда нужно выкапывать среднеспелый и позднеспелый картофель

Большинство людей сажают среднеспелые и позднеспелые сорта. Им нужно не менее 2 месяцев, чтобы полностью вызреть.

По словам Шубиной, картофель на поздних стадиях дозревания берет полезные вещества из листьев, отчего они и жухнут. Такую картину часто наблюдают только в сентябре, когда приходит срок брать в руки лопату.

Кроме этого, нужно с умом подходить к борьбе с колорадским жуком. Личинки, которые не превышают в размере нескольких миллиметров, легко уничтожить биологическими препаратами. Но если вы собираетесь убирать урожай совсем скоро, то травить жука уже не надо. В этом есть смысл, только если выкапывать картошку будете не менее чем через месяц.

Как хранить картошку в квартире и погребе

Сохранить урожай картошки в квартире — задача не из легких, ведь дома слишком жарко для клубней. Они быстро покроются глазками и станут мягкими.





Единственное место, где можно сохранить картошку — это лоджия. Но ее нужно утеплить, чтобы температура воздуха зимой была не слишком низкой.

«Кроме того, помещение должно быть затемненным и хорошо проветриваемым», — говорит Людмила Шубина.

Если говорить об идеальных условиях для картофеля в квартире, то это от +5 до +7 градусов, а влажность воздуха — на уровне 80 процентов.

Критический показатель для урожая картошки — это -5 градусов. Дачники иногда допускают хранение урожая при +1 градусе, но это рискованно.

Тем, кто хранит картофель исключительно в квартире, агроном рекомендует выбирать правильные, устойчивые к прорастанию сорта типа «романо».

В погребе хранить картошку правильнее и, несомненно, проще. Обычно урожай помещают в ступенчатые ящики для оптимального проветривания. Если же хранить в ларе, то придется делать специальную решетку, иначе воздух не достанет до нижнего ряда картошки.

Чтобы урожай не испортился, для профилактики фитофтороза Шубина советует использовать либо высушенные листья рябины, либо посыпать все клубни золой.