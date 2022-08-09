Агроном рассказала, когда выкапывать картошку и как правильно хранить ее в квартире и погребе
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Агроном рассказала, когда выкапывать картошку и как правильно хранить ее в квартире и погребе

Агроном рассказала, когда выкапывать картошку и как правильно хранить ее в квартире и погребе

Агроном рассказала, когда выкапывать картошку и как правильно хранить ее в квартире и погребе

Кто не любит блюда из молодой картошки? Они вкусные и ароматные, к тому же молодой овощ богат витаминами и микроэлементами. Узнаем, когда пора выкапывать картошку на огороде и какие сорта созревают первыми. А также ознакомимся с рекомендациями по хранению клубней в погребе и домашних условиях.

Когда пора выкапывать молодую картошку

Многие люди уже вовсю подкапывают кустики, чтобы полакомиться молодой картошкой. Однако срок для ее уборки рассчитывают исходя из нескольких факторов.

Так, посаженная в середине мая картошка будет готовой к уборке только во второй половине августа. Но ранние сорта можно убирать уже сейчас.


Профессиональный агроном Людмила Шубина говорит, что ориентироваться огородникам лучше всего на внешний вид ботвы. Пожухлая, особенно снизу, ботва говорит о том, что нужно срочно копать картошку.

Когда нужно выкапывать среднеспелый и позднеспелый картофель

Большинство людей сажают среднеспелые и позднеспелые сорта. Им нужно не менее 2 месяцев, чтобы полностью вызреть.

По словам Шубиной, картофель на поздних стадиях дозревания берет полезные вещества из листьев, отчего они и жухнут. Такую картину часто наблюдают только в сентябре, когда приходит срок брать в руки лопату.

Кроме этого, нужно с умом подходить к борьбе с колорадским жуком. Личинки, которые не превышают в размере нескольких миллиметров, легко уничтожить биологическими препаратами. Но если вы собираетесь убирать урожай совсем скоро, то травить жука уже не надо. В этом есть смысл, только если выкапывать картошку будете не менее чем через месяц.

Как хранить картошку в квартире и погребе

Сохранить урожай картошки в квартире — задача не из легких, ведь дома слишком жарко для клубней. Они быстро покроются глазками и станут мягкими.


Единственное место, где можно сохранить картошку — это лоджия. Но ее нужно утеплить, чтобы температура воздуха зимой была не слишком низкой.

«Кроме того, помещение должно быть затемненным и хорошо проветриваемым», — говорит Людмила Шубина.

Если говорить об идеальных условиях для картофеля в квартире, то это от +5 до +7 градусов, а влажность воздуха — на уровне 80 процентов.

Критический показатель для урожая картошки — это -5 градусов. Дачники иногда допускают хранение урожая при +1 градусе, но это рискованно.

Тем, кто хранит картофель исключительно в квартире, агроном рекомендует выбирать правильные, устойчивые к прорастанию сорта типа «романо».

В погребе хранить картошку правильнее и, несомненно, проще. Обычно урожай помещают в ступенчатые ящики для оптимального проветривания. Если же хранить в ларе, то придется делать специальную решетку, иначе воздух не достанет до нижнего ряда картошки.

Чтобы урожай не испортился, для профилактики фитофтороза Шубина советует использовать либо высушенные листья рябины, либо посыпать все клубни золой.

# Общество Сад, огород
По материалам: rsute

Последние новости

Еще один инсайдер подтверждает, что Xbox готовит новый геймпад Xbox Elite
Еще один инсайдер подтверждает, что Xbox готовит новый геймпад Xbox
Агроном рассказала, когда выкапывать картошку и как правильно хранить ее в квартире и погребе
Агроном рассказала, когда выкапывать картошку и как правильно хранить
В ФРГ намерены ввести штрафы за трудовые договоры в цифровой форме
В ФРГ намерены ввести штрафы за трудовые договоры в цифровой форме
США ответили на вопрос о визе Лаврову на Генассамблею ООН
США ответили на вопрос о визе Лаврову на Генассамблею ООН
Грант должен помочь Карине Беловой похудеть
Грант должен помочь Карине Беловой похудеть
Польше предрекли «дорогую зиму» из-за стоимости угля
Польше предрекли «дорогую зиму» из-за стоимости угля
Евгений Кузин про отношения с Сашей Артемовой: «Классная пара? Это была всего картинка»
Евгений Кузин про отношения с Сашей Артемовой: «Классная пара? Это
Tele2 начал расследование в связи с утечкой данных пользователей
Tele2 начал расследование в связи с утечкой данных пользователей
Как быстро продать недвижимость: народные приметы
Как быстро продать недвижимость: народные приметы
Разработчик назвал биткоин-максималистов «вымирающим видом»
Разработчик назвал биткоин-максималистов «вымирающим видом»
Спасатели эвакуировали с Хамар-Дабана туриста с травмой ноги
Спасатели эвакуировали с Хамар-Дабана туриста с травмой ноги
Макс Фадеев прошелся по Макаревичу и назвал его больным
Макс Фадеев прошелся по Макаревичу и назвал его больным

Топ на сегодня

Блокчейн-стартап бывшего сотрудника Coinbase привлек $4,5 млн
Блокчейн-стартап бывшего сотрудника Coinbase привлек $4,5 млн
Экс-советник Борреля допустила уступки России со стороны Киева по просьбе ЕС
Экс-советник Борреля допустила уступки России со стороны Киева по
В Санкт-Петербурге пьяный парень перелез с одного дома на другой по проводам на спор
В Санкт-Петербурге пьяный парень перелез с одного дома на другой по
Юлия Белая решила оправдаться за прогулку голышом на Дом-2
Юлия Белая решила оправдаться за прогулку голышом на Дом-2
Популярный певец прорекламировал золотое кольцо для пениса, примерив его на свой член
Популярный певец прорекламировал золотое кольцо для пениса, примерив

Еще по теме

Когда и как надо выкапывать морковь?
Как сохранить собранный картофель на зиму: тонкости долгого хранения урожая от агрономов
Когда надо убирать свеклу с грядки?
Когда выкапывать и как хранить георгины в зиму?