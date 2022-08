Анонсирован шутер The First Descendant на Unreal Engine 5, от студии Nexon

Вадим Карасев





Студия Nexon представила шутер The First Descendant. Проект интересен тем, что он является первым шутером, который будет распространяться по условно-бесплатной модели, при этом будучи разработанным на Unreal Engine 5.

Разработчики представили небольшой новый тизер-ролик игры The First Descendant, в котором объявили о скором старте тестирования проекта через Steam. При этом, релиз игры должен состояться и на других платформах, заявлено, что игра выйдет на консолях Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4 и Playstation 5.

Сама игра The First Descendant представляет собой кооперативный шутер, в котором командам по 4 человека предстоит выполнять миссии, сражаться с толпами врагов и слажено действовать для уничтожения боссов. По сюжету, играть предстоит за Потомков — персонажей со сверхъественными способностями. Обещают, что в игре будет множество персонажей с разными способностями, на этапе тестирования дадут опробовать 12 персонажей.

Больше подробностей об игре The First Descendant расскажут уже в этом месяце — в рамках Gamescom 2022.