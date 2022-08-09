Анонсирована новая часть культовых файтингов Fatal Fury, фанаты ждали этого более 20 лет

Вадим Карасев





Франшиза Fatal Fury (Garou) получит продолжение, после более чем 20 лет без выхода новых частей. Об этом сообщило издательство SNK, представив короткий тизер игры, который можно видеть ниже.

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Из тизера сложно понять, что ждет игроков в новой части Fatal Fury (Garou). Судя по главному герою тизера, Року Ховарду, игроки предполагают, что новая часть станет прямым продолжением последней из вышедших частей франшизы — игры Garou: Mark of the Wolves, которая появилась в 1999 году.

Fatal Fury — это серия файтингов, которая суммарно насчитывает 11 частей, если считать все игровые ответвления. Серия дебютировала в 1991 году на Neo Geo.