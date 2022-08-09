Биометрию россиян захотели собирать принудительно
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Биометрию россиян захотели собирать принудительно

Минцифры предложило собирать биометрические данные россиян без их согласия

Минцифры захотело принудительно собирать биометрические данные россиян для Единой биометрической системы (ЕБС), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на поправки к проекту приказа ведомства, отправленные в Аналитический центр при правительстве.

В документе говорится, что согласия субъекта данных на их сбор и актуализацию в ЕБС не требуется. В пояснительной записке авторы поправок указывают, что такой порядок уже закреплен в поправках к закону об информации, принятых 6 июля.

Помимо этого, поправки упрощают передачу биометрических данных из других информационных систем в ЕБС. Для этого теперь будет необходимо, чтобы слепок содержал либо изображение лица, либо образец голоса (прежде требовалось и то, и другое). При этом использовать данные сможет только организация, разместившая их в ЕБС.

ЕБС была запущена в 2019 году. С ее помощью планировалось упростить и сделать более надежным процесс идентификации банковских клиентов. При этом к началу 2022 года в системе было собрано лишь 236,4 тысячи образцов биометрических данных россиян вместо запланированных 70 миллионов.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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