Bit Digital в июле увеличила добычу биткоина на 111%
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Bit Digital в июле увеличила добычу биткоина на 111%

Bit Digital в июле увеличила добычу биткоина на 111%


За июль котирующаяся на Nasdaq майнинговая компания Bit Digital добыла 142,5 BTC, что на 111% больше показателя предыдущего месяца. Об этом говорится в пресс-релизе.


Резервы Bit Digital составили 889,1 BTC ($21,3 млн) и 2176,9 ETH ($3,9 млн).


По состоянию на 31 июля компания владела 38 135 биткоин-майнерами и 731 устройством для добычи Ethereum с максимальным хешрейтом 2,7 EH/s и 0,3 TH/s соответственно.


Ранее Bit Digital сообщила об отключении части машин из-за инцидента на подстанции в Ниагара-Фолс, штат Нью-Йорк.


Напомним, за июль общий доход майнеров первой криптовалюты упал на 9% и составил $609,7 млн.


В том же месяце конкурентам Argo Blockchain и Hut 8 удалось добыть 219 BTC и 330 BTC соответственно.


В августе в результате очередного перерасчета сложность майнинга первой криптовалюты выросла на 1,74%, до 28,17 T.

# Экономика bit digital, майнинг, новости
По материалам: ForkLog

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