Bit Digital в июле увеличила добычу биткоина на 111%

За июль котирующаяся на Nasdaq майнинговая компания Bit Digital добыла 142,5 BTC, что на 111% больше показателя предыдущего месяца. Об этом говорится в пресс-релизе.

Резервы Bit Digital составили 889,1 BTC ($21,3 млн) и 2176,9 ETH ($3,9 млн).

По состоянию на 31 июля компания владела 38 135 биткоин-майнерами и 731 устройством для добычи Ethereum с максимальным хешрейтом 2,7 EH/s и 0,3 TH/s соответственно.

Ранее Bit Digital сообщила об отключении части машин из-за инцидента на подстанции в Ниагара-Фолс, штат Нью-Йорк.

Напомним, за июль общий доход майнеров первой криптовалюты упал на 9% и составил $609,7 млн.

В том же месяце конкурентам Argo Blockchain и Hut 8 удалось добыть 219 BTC и 330 BTC соответственно.

В августе в результате очередного перерасчета сложность майнинга первой криптовалюты выросла на 1,74%, до 28,17 T.