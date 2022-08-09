Более 10 бонусов предлагаются для подписчиков Game Pass Ultimate и EA Play
Сегодня, 16:15 Вадим Карасев
Подписчики Game Pass Ultimate имеют доступ к сервису EA Play, который позволяет не только играть в проекты издательства Electronic Arts. Еще одно из преимуществ сервиса — предоставление бонусов для различных игр Electronic Arts. Десяток бонусов игроки могут получить по подписке Game Pass Ultimate и EA Play прямо сейчас, вот они:
Madden NFL 22: приветственный набор в MUT
Apex Legends: талисман на оружие — до 15 августа
Madden NFL 22: EA Play July Ultimate Legends Pack — до 19 августа
Madden NFL 22: набор «Кожаные легенды» — до 19 августа
FIFA 22: повышение опыта FUT Season 8 — до 1 сентября
FIFA 22: футбольная одежда Arts of Football и монеты Volta — до 1 сентября
FIFA 22: набор FUT Hero David Ginola Tifo — до 31 августа
NHL 22: августовская сумка — до 31 августа
GRID Legends: августовское событие EA Play — д 30 августа
Battlefield 2042: облик цифрового оружия Woodland — до 31 августа
Кроме того, скоро станут доступны еще и следующие бонусы:
Apex Legends: талисман на оружие Worth the Weight — с 16 августа до 12 сентября
FIFA 22: набор FUT Hero Card Freddie Ljungberg Tifo — с 1 до 30 сентября
Чтобы получить большую часть этих бонусов, достаточно просто зайти в игру с аккаунта, где есть EA Play или Game Pass Ultimate. Некоторые из бонусов доступны в разделе перков Game Pass.
По материалам: newxboxone