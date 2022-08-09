Более 10 бонусов предлагаются для подписчиков Game Pass Ultimate и EA Play

Вадим Карасев





Подписчики Game Pass Ultimate имеют доступ к сервису EA Play, который позволяет не только играть в проекты издательства Electronic Arts. Еще одно из преимуществ сервиса — предоставление бонусов для различных игр Electronic Arts. Десяток бонусов игроки могут получить по подписке Game Pass Ultimate и EA Play прямо сейчас, вот они:

: приветственный набор в MUT: талисман на оружие — до 15 августа: EA Play July Ultimate Legends Pack — до 19 августа: набор «Кожаные легенды» — до 19 августа: повышение опыта FUT Season 8 — до 1 сентября: футбольная одежда Arts of Football и монеты Volta — до 1 сентября: набор FUT Hero David Ginola Tifo — до 31 августа: августовская сумка — до 31 августа: августовское событие EA Play — д 30 августа: облик цифрового оружия Woodland — до 31 августа

Кроме того, скоро станут доступны еще и следующие бонусы:

: талисман на оружие Worth the Weight — с 16 августа до 12 сентября: набор FUT Hero Card Freddie Ljungberg Tifo — с 1 до 30 сентября

Чтобы получить большую часть этих бонусов, достаточно просто зайти в игру с аккаунта, где есть EA Play или Game Pass Ultimate. Некоторые из бонусов доступны в разделе перков Game Pass.