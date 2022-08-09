Брухунова о быте с Петросяном: «У нас все общее. Радости и горести, бюджет и крыша над головой»
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Брухунова о быте с Петросяном: «У нас все общее. Радости и горести, бюджет и крыша над головой»

Брухунова о быте с Петросяном: «У нас все общее. Радости и горести, бюджет и крыша над головой»

Татьяна Брухунова уже почти три года как замужем за Евгением Петросяном. Избранница артиста активно ведет соцсети и часто получает вопросы о нем. Недавно она ответила на наиболее популярный из них: как в ее семье обстоят дела с бюджетом?

Брухунова часто откровенничает со своей аудиторией и, конечно же, рассказывает о семье. Сообщения об известном муже и маленьком сыне женщина получает постоянно. Татьяна утоляет интерес фолловеров, и на днях раскрыла, как она и Евгений Ваганович распределяют деньги на необходимые траты.

Подписчица задумалась, есть ли у них четкое распределение доходов? «У вас есть общий семейный бюджет? Как вы делите расходы? Кто за что платит?» — обратилась она. Жена 76-летнего Петросяна заверила, что в этом вопросе они единодушны. «Смысл семьи в том и заключается, что у нас все общее. Радости и горести, бюджет и крыша над головой», — отметила Брухунова.

Полное согласие у пары и в воспитании двухлетнего ребенка. «Мы одинаково смотрим на жизнь и на все ее проявления. Учитываем все потребности сына. У нас очень опытные, высококвалифицированные няни. Их профессиональное мнение также учитываем при выборе развивающих программ для Вагана», — делилась 33-летняя Татьяна.

Однако не всегда на душе Брухуновой был покой. Избранница призналась, что из-за этого ей не удавалось завести ребенка. «Когда со мной случилось чудо и в нашу семью пришел сын, я сообразила, почему он не сделал этого раньше. Я была нетерпима. Не умела отпустить и выдохнуть. Все время куда-то бежала и суетилась. Сейчас я в балансе с мыслями и душой. Не сержусь, не раздражаюсь, не упрямлюсь, прощаю в ту же секунду, когда хочу обидеться, не держу зла ни на кого. И надо сказать, это подлинная радость. Быть в согласии и любви с собой. Это и есть дзен», — говорила Татьяна.

Впрочем, на начальном этапе отношений Петросян с молодой возлюбленной сталкивались с серьезным негативом со стороны общественности. К слову, еще больший хейт супруги получили и после рождения общего сына. Женщину обвиняли в неверности. «Я знаю, кто распускает эти слухи. Они меня не могут задевать. Я знаю, кто отец моего ребенка, и этого достаточно. А те, кто видит Вагана в жизни, отмечают его 90-процентное сходство с отцом», — подчеркивала она.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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