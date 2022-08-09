CEO Nansen спрогнозировал снижение активности в других сетях после The Merge

Пользователи криптовалют могут переключиться на использование Ethereum после предстоящего перехода сети на алгоритм консенсуса Proof-of-Stake. Об этом заявил CEO аналитической компании Nansen Алекс Сваневик.

Он сравнил блокчейны с городами. По словам эксперта, как мегаполисы нуждаются в больницах, юристах и СМИ, сетям необходимы среди прочего DEX, маркетплейсы, аналитические фирмы.

Сваневик не исключил, что после слияния многие сети станут «городами-призраками», некоторые смогут найти собственные ниши.

Глава Nansen напомнил, что во время последнего бычьего рынка альтернативы Ethereum привлекли к себе внимание на фоне ажиотажа вокруг NFT. Он привел к росту транзакционных комиссий в сети второй по капитализации криптовалюты до трехзначных значений.

«Будет любопытно наблюдать, в какой степени текущая востребованность конкурентов сохранится, насколько активность была связана с этим побочным эффектом. Можно увидеть снижение показателей», — спрогнозировал Сваневик.

CEO Nansen не исключил, что некоторые блокчейны могут стать частью истории. Останутся проекты, которые создали необходимую для расширения экосистем инфраструктуру, вроде Solana, Polygon и Avalanche, добавил он.

Напомним, аналитики Citi отметили, что The Merge снизит энергоемкость сети Ethereum, переведет эмиссию актива на дефляционную модель и «проложит путь к более масштабируемому будущему через шардинг».

Ранее разработчики предварительно утвердили миграцию основной сети Ethereum на алгоритм консенсуса PoS на сентябрь 2022 года.

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