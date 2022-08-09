Часть территории Николаевской области хотят присоединить к Херсонской

Освобожденные территории Николаевской области планируется присоединить к Херсонской области, в настоящее время разрабатываются соответствующие указы. Об этом сообщила журналистам заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Екатерина Губарева, передает ТАСС.

Николаевская область находится по соседству с Херсонской. Освобожденные районы Николаевской области регулярно обстреливаются украинскими военными.

«Освобожденные территории мы много обсуждаем, чтобы на этих территориях было вещание телеканалов, будем ли мы платить там социальные выплаты. Поэтому принято [решение] — такие освобожденные территории присоединять к Херсонской области, чтобы можно было там и пенсии платить, и социальные выплаты, и обеспечивать мобильной связью», — сказала Губарева.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин накануне 78-летия освобождения Бреста и Брестской крепости от немецко-фашистских захватчиков заявил, что сегодня пришло время вновь освобождать русские города, основанные русскими людьми: Киев, Чернигов, Полтаву, Одессу, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк.