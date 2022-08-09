Дана Борисова обратилась к психологу из-за пьянства

Ведущая Дана Борисова призналась, что у нее до сих пор трясутся руки и она пила духи. Несколько лет назад Дана Борисова пристрастилась к запрещенным препаратам и алкоголю. Звезда прошла реабилитацию, однако период зависимости все же сказался на здоровье телеведущей. Об этом она рассказала своим поклонникам, которые поинтересовались, почему у нее постоянно трясутся руки. Борисова призналась, что из-за зависимости теперь страдает биполярным расстройством и вынуждена принимать различные препараты, которые ей прописал психиатр. «Тремор у меня был все употребление. Почему они продолжают трястись? Ничто не проходит бесследно. У меня остались вечно дрожащие руки. Да, я загружена препаратами, можно сказать, по полной. Принимаю антидепрессанты эпизодически. А в основном я пью нормотимики, потому что у меня биполярное расстройство. Я разбирала это с психиатрами», — откровенно рассказала Дана.Напомним, что Борисовой удалось побороть свою зависимость в 2017 году. Звезда сама рассказывала, как под веществами снималась в откровенных фотосессиях, была с разными мужчинами, с которыми не была знакома. По словам теледивы, часто она была не в состоянии даже говорить. Звезда рассказывала, что каждая ее пьянка заканчивалась вызовом скорой помощи и поездкой в больницу. Во время одной из таких госпитализаций Борисова выпила собственные духи: так ей хотелось выпить, а алкоголя в свободном доступе не было. Теперь же, по заверениям Даны, она уже пять лет чиста. Борисова отмечает, что трезвость доставляет ей гораздо больше удовольствия, чем прежний разгульный образ жизни.