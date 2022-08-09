Депутаты новой волны напомнили о годовщине вооруженного конфликта в Южной Осетии
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Депутаты новой волны напомнили о годовщине вооруженного конфликта в Южной Осетии

Депутаты новой волны напомнили о годовщине вооруженного конфликта в Южной Осетии

Депутаты новой волны прокомментировали события, произошедшие 8 августа 2008 года, когда Грузия напала на Южную Осетию.

В результате пятидневного военного конфликта погибли тысячи человек, из которых 72 — российские военнослужащие. Дальнейшей эскалации конфликта удалось избежать благодаря участию России. Вторжение было остановлено благодаря операции по принуждению Грузии к миру. Вмешательство России позволило спасти жизни многих мирных жителей. После окончания операции Россия признала Южную Осетию и Абхазию независимыми республиками, что стало знаком уважения к народам, реализовавшим международное право наций на самоопределение. Россия неоднократно заявляла, что признание независимости республик отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.


В социальных сетях депутаты новой волны напомнили о событиях грузино-южноосетинского конфликта, отметив, что Россия отстаивает не только свои национальные интересы, но и право других народов на самоопределение.

Заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов напомнил, что прошло уже 14 лет с того момента, как Грузия начала полномасштабную военную агрессию против Южной Осетии. Депутат подчеркнул, что страна нарушила все международные соглашения. Также Спиридонов отметил причастность США к конфликту, которые видели в Грузии новый плацдарм для дестабилизации геополитической обстановки вокруг России, а Саакашвили с радостью выполнял приказы своих покровителей. Только вмешательство нашей страны позволило спасти жизни многих мирных жителей.

"Россия поддерживала осетинский народ: оказывала финансовую, гуманитарную, дипломатическую и миротворческую помощь. Много лет наша страна пыталась договориться дипломатическим путём, надеясь на здравый смысл. Однако Саакашвили выбрал путь военной авантюры и кровопролития", — подчеркнул депутат. 

Спиридонов отметил, что события в 2008 году напоминают ему современную ситуацию вокруг Украины.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Игорь Кастюкевич провел аналогию между бывшим президентом Грузии и нынешним президентом Украины — Владимиром Зеленским. 

«Саакашвили тогда и Зеленский сейчас — это совершенно идентичные персонажи, которые под кураторством Америки стали просто инструментом, которым США пытается разметить свои геополитические амбиции. А разменной монетой в политических играх становятся целые народы. Что Саакашвили тогда, что Зеленский сейчас — ждали помощи от "Европейских партнеров и НАТО", — подчеркнул Кастюкевич.

Вместе с тем, политика России в отношении братских народов не меняется. Депутат отметил, что на протяжении всего периода после распада СССР и провозглашения независимости Южной Осетии — Россия помогала.


"Потому что для нас слова "долг", "честь", "Родина" и "справедливость" имеют сакральное значение! Американцам не понять. Иначе бы не наступали на одни и те же грабли снова и снова", — заявил депутат.

Заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко считает, что вторжение было возможно из-за уверенности грузинской стороны в покровительстве США. По ее мнению, правительство Грузии не скрывало прямую поддержку от американских властей. Ввод российских войск позволил сохранить жизни тысячи мирных граждан Южной Осетии и отстоять право осетинцев на самоопределение.

"Право народов на самоопределение очень важно в тех странах, где ущемляется многонациональная культура. Не секрет, что во времена СССР многие народы искусственно "приписали" соседям. Так и исконно русский Донбасс оказался на Украине, а Абхазия и Осетия "достались" Грузии", — подчеркнула Занко.

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По материалам: uposters.ru

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