Для Halo Infinite создали карту в стиле «Изнанки» из сериала Stranger Things
Сегодня, 22:10 Вадим Карасев
Полноценного релиза режима Forge для Halo Infinite все еще не произошло. Тем не менее, у игроков уже есть ранний билд, который позволяет им создавать уникальные карты для Halo Infinite — ранее мы публиковали подборку из таких интересных карт.
Группа энтузиастов, известная как Infinite Forges, опубликовала свое новое творение. Они попытались воссоздать в Halo Infinite карту в стиле «Изнанки» из сериала Stranger Things («Очень странные дела»). Ниже можно посмотреть, что у них получилось.
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Для создания проекта игрок использовал карту арены «Перезарядка», постаравшись в средней части этой карты передать эстетику и стиль «Изнанки».
По материалам: newxboxone