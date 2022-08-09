Для Halo Infinite создали карту в стиле «Изнанки» из сериала Stranger Things

Вадим Карасев





Полноценного релиза режима Forge для Halo Infinite все еще не произошло. Тем не менее, у игроков уже есть ранний билд, который позволяет им создавать уникальные карты для Halo Infinite — ранее мы публиковали подборку из таких интересных карт.

Группа энтузиастов, известная как Infinite Forges, опубликовала свое новое творение. Они попытались воссоздать в Halo Infinite карту в стиле «Изнанки» из сериала Stranger Things («Очень странные дела»). Ниже можно посмотреть, что у них получилось.

Watch this video on YouTube

Для создания проекта игрок использовал карту арены «Перезарядка», постаравшись в средней части этой карты передать эстетику и стиль «Изнанки».