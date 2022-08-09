Дочку Анастасии Заворотнюк взбесило заявление, что сестра убила маму
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Дочку Анастасии Заворотнюк взбесило заявление, что сестра убила маму

Дочку Анастасии Заворотнюк взбесило заявление, что сестра убила маму
Дочка актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна жестко высказалась. Новостей о состоянии Анастасии Заворотнюк, которая страдает от рака головного мозга, практически не поступает. Семья тщательно хранит информацию о лечении актрисы. Однако это порождает множество слухов касательно здоровья звезды. Дочь Анастасии изредка говорит о матери в своих соцсетях, но иногда некорректные вопросы пользователей Сети выводят ее из себя. Так, один из подписчиков Анны Заворотнюк додумался предположить, что появление на свет младшей дочери Заворотнюк — Милы — почти четыре года назад могло спровоцировать болезнь. Аня не стала медлить с ответом. «Прошу подобных людей отписаться от меня. Ваша тупость выбешивает!» — отметила 25-летняя наследница Анастасии в личном блоге.
Напомним, о страшном недуге Анастасии Заворотнюк широкой публике стало известно в 2019 году. Тогда были неожиданно отменены все театральные проекты с участием актрисы. Сама Анастасия ни разу не комментировала свое состояние. А вот ее наследница иногда говорит в подписчиками о своих переживаниях, надеясь на их понимание и чувство такта. «Привет, дорогие, хотела бы пообщаться с вами на тему веса — он у меня постоянно скачет. Я то худею, то набираю. За последний месяц страшно поправилась, тянет на сладкое и мучное. Многие говорят, что это от недостатка эндорфина — гормона счастья, организм восполняет его вкусной едой. А вы заедаете стресс или перестаете есть и худеете? У меня все зависит от обстоятельств. Например, когда я узнала о болезни мамы, то похудела до состояния анорексички, просто не могла есть год. Впихивала в себя еду, чтобы хоть как-то сохранять жизнедеятельность. Сейчас, в связи с обстановкой в мире, я нервничаю, но более-менее умеренно, и это не сравнить с неизлечимой болезнью близкого. Начала есть, собираюсь садиться на диету, мне надо скинуть хотя бы пять килограммов», — откровенничала на эту тему Анна.
# Шоу-бизнес Заворотнюк Анастасия
По материалам: z-aya

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