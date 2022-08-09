Единую карту необычных маршрутов выходного дня создадут в Иркутской области

В Иркутской области создадут единую карту необычных маршрутов выходного дня. Акцию "«Weekend: открой Иркутскую область» объявили агентство по туризму региона и руководство особой экономической зоны «Ворота Байкала». Она продлится до конца августа, сообщает пресс-служба правительства региона.

Для участия в акции нужно оставить информацию об интересном туристическом месте в официальной группе агентства по туризму Иркутской области в социальной сети ВКонтакте. Главное условие маршрута — дорога до объекта должна занимать не больше двух дней. Итогом акции станет составление карты туристических объектов для формирования маршрутов выходного дня в Иркутской области.