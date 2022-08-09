Epic Games показала новый трейлер Unreal Engine 5 с основными возможностями движка
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Epic Games показала новый трейлер Unreal Engine 5 с основными возможностями движка

Epic Games показала новый трейлер Unreal Engine 5 с основными возможностями движка


Компания Epic Games в этом году выпустила движок Unreal Engine 5, который должен позволить разработчикам проще создавать игры с «графикой нового поколения». На данный момент вышло не так много проектов на новом движке, но уже известно, что десятки известных студий работают над играми, которые будут использовать Unreal Engine 5, а в сети появляется все больше демонстраций его возможностей от отдельных студий и разработчиков.

Компания Epic Games решила напомнить о новых возможностях Unreal Engine 5 в обзорном трейлере, который на днях был опубликован. В трейлере предлагается посмотреть на новые функции движка: Lumen, Nanite, World Partition, MetaSounds, Temporal Super Resolution и прочие, которые позволят разработчикам создавать более реалистичную графику в своих проектах. Ниже можно посмотреть этот трейлер.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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