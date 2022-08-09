Еще один инсайдер подтверждает, что Xbox готовит новый геймпад Xbox Elite
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Еще один инсайдер подтверждает, что Xbox готовит новый геймпад Xbox Elite

Еще один инсайдер подтверждает, что Xbox готовит новый геймпад Xbox Elite


В конце июля появились слухи от инсайдера eXtas1stv, который заявил, что компания Microsoft готовится выпустить новый геймпад Xbox Elite. По его данным, речь идет об устройстве Xbox Elite v3, то есть новой итерации популярного игрового контроллера. При этом, он заявлял, что релиз новой версии геймпада Elite должен состояться в 2023 году.

Другой известный игровой инсайдер Джез Корден, который часто дает точные инсайды из стана Xbox, в рамках подкаста Xbox Two подтвердил, что Microsoft действительно работает над новым контроллером Xbox Elite. При этом, у него нет данных, что это именно третья версия Xbox Elite. Он заявил, что некий контроллер Xbox Elite в разработке, и его планируют выпустить в праздничный сезон 2022 года. Других деталей об этом контроллере у инсайдера нет.

Напомним, скоро состоится Gamescom 2022, где Microsoft может поделиться подробностями о своих проектах, в том числе о новом контроллере, если его выпуск запланирован на этот год.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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