ETC Cooperative усомнилась в реализуемости PoW-форка Ethereum

Потенциальный PoW-форк Ethereum потребует громадных усилий по координации и не будет жизнеспособным в случае его реализации. Такое мнение высказал глава организации ETC Cooperative Боб Саммервилл в открытом письме майнеру Чандлеру Го.

Идею запуска ответвления Ethereum, которое продолжит работать на алгоритме Proof-of-Work (PoW), Го высказал в июле. Актив ETHW призван дать возможность майнерам продолжить работу после слияния основной сети эфира с Beacon Chain, запланированного на сентябрь.

Исполнительный директор стоящей за развитием экосистемы Ethereum Classic некоммерческой организации объяснил известному майнеру, почему считает его план нецелесообразным.

Во многом Саммервилл сослался на собственный опыт участия в хардфорке ETH/ETC. По его словам, тогда на это понадобились "нулевые усилия".

Реализация идеи Го потребует огромных затрат, как финансовых, так и организационных, считает Саммервилл. Для работы новой сети придется провести хардфорк клиентов (хотя бы Geth, а возможно Erigon, Besu и Nethermind). В каждой из этих кодовых баз необходимо:

удалить логику перехода на Proof-of-Stake (PoS);

отключить бомбу сложности;

обновить идентификатор цепочки для защиты от атаки повторного воспроизведения.

ПО для майнинга также потребует изменений. Придется не только убедить разработчиков провести апгрейд и тесты, но и реализовывать дальнейшие обновления, отметил Саммервилл.

Инициаторам проекта придется работать с провайдерами кошельков и биржами, чтобы обеспечить поддержку ETHW, напомнил он.

"Вся эта координация — крайне тяжелая работа и поглощает очень много времени. Я знаю это, поскольку прошел через несколько апгрейдов для ETC. Это действительно очень трудно и медленно", — заявил глава ETC Cooperative.

Он обратил внимание, что нет никаких признаков даже начала работы в этих направлениях, хотя до обновления The Merge в Ethereum осталось "несколько недель".

Если работа по вышеперечисленным задачам и даст результаты, появившаяся в результате форка сеть не станет успешной, полагает Саммервилл. Он уверен, что в новой цепи не будет:

крупнейших стейблокоинов вроде USDT и USDC;

проектов сферы DeFi, которая во многом основана на "стабильных монетах";

NFT и соответствующей инфраструктуры;

большинства Ethereum-приложений, поскольку разработчики не станут создавать альтернативные версии смарт-контрактов.

"Я просто не вижу, чтобы такая сеть представляла хоть какую-то ценность для фактических конечных пользователей. Существует огромное бремя координации даже для запуска самой цепочки, а затем потребуется намного больше усилий, чтобы реально сделать ее полезной", — заключил Саммервилл.

По его мнению, Ethereum-майнерам стоит отказаться от инициативы Го, а лучше переключиться на добычу ETC после слияния.

Напомним, эксперты CoinShares также скептически оценили жизнеспособность потенциального PoW-форка Ethereum.