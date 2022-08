ETC Cooperative усомнилась в реализуемости PoW-форка Ethereum

Потенциальный PoW-форк Ethereum потребует громадных усилий по координации и не будет жизнеспособным в случае его реализации. Такое мнение высказал глава организации ETC Cooperative Боб Саммервилл в открытом письме майнеру Чандлеру Го.

